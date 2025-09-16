Este es el bosque de Oviedo que contará con nuevos senderos para atraer paseantes

Eliminación de la vegetación invasora, plantación de especies autóctonas como robles y arbustos atlánticos que permitirán atraer una rica fauna silvestre y nuevos senderos que conectarán las diferentes áreas mejorando la accesibilidad y fomentarán la movilidad sostenible. Estos son tres de los objetivos que el Ayuntamiento quiere conseguir con las obras de renaturalización del bosque Fulminato. El proyecto técnico fue aprobado, ayer, en una reunión extraordinaria de la junta de gobierno y los trabajos están cuantificados en 900.000 euros. El 85,3% de la actuación será sufragada con los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y la cantidad restante será aportada por las arcas municipales.

De esta forma, el Ayuntamiento da un paso más para acometer uno de los proyectos "más relevantes" del mandato. Así lo asegura el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, quien califica a este pulmón de La Manjoya como un "un espacio verde, multifuncional y sostenible" que será sometido a diferentes actuaciones de renaturalización para generar "un impacto tanto social como económico extraordinariamente positivo". "Esta ayuda permitirá abordar la primera fase del proyecto; a continuación, se contempla la recuperación y puesta en valor de las estructuras y edificaciones preexistentes", subrayó el edil de Infraestructuras. En este proyecto también participa la cartera de Turismo, liderada por Alfredo García Quintana.

El contrato tendrá una duración de cuatro meses. Uno de los objetivos principales es la creación de nuevos senderos que se integrarán armónicamente con la topografía del terreno, habilitando espacios seguros y atractivos tanto para los ciclistas como para los peatones. También se apuesta por la creación de humedades naturales y espacios arbolados que fomentarán la biodiversidad.

Desde el punto de vista turístico, este plan pone en valor un espacio natural tradicionalmente vinculado a la antigua fábrica de pólvora inaugurada en 1866. El entorno se diseñará como un espacio de convivencia entre lo natural y lo histórico representando una apuesta estratégica para mejorar la calidad ambiental y la habitabilidad de Oviedo, contribuyendo a la transición verde y sostenible del municipio.

La primera fase para la reconversión de este bosque en un jardín botánico –de inspiración para el Ayuntamiento los jardines de Santa Catalina, en Iruña de Oca, ubicados muy cerca de Vitoria– saldrá a licitación en los próximos días y se espera que la ejecución del contrato empiece este año.