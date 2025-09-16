Canteli, sobre el arranque de las fiestas de Oviedo: "Están siendo un éxito indiscutible, la participación es masiva"

"Un éxito indiscutible", con "una participación masiva" y "con las calles a rebosar". Así valoró el primer fin de semana de las fiestas de San Mateo el Alcalde, Alfredo Canteli, durante una visita realizada este martes al mercado artesanal de la avenida de Italia del Campo San Francisco. El regidor destacó la gran afluencia de gente y confió en que el buen tiempo permita a la ciudad vivir grandes llenazos de cara a citas centrales como el desfile del Día de América en Asturias, previsto este viernes.

El regidor reconoció que la lluvia "molestó un poco" durante la lectura del pregón festivo del embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, el pasado jueves en la plaza del Ayuntamiento, pero considera que a partir de ahí la fiesta ha ido despegando. "Hubo mucha gente en la calle y en los conciertos", explicó Canteli, convencido de que la amplia programación "para niños y mayores" continuará "sacando a la calle" a ovetenses y visitantes.

Canteli visitó los 29 puestos del Campo San Francisco acompañado por la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, donde, además de hacer compras en un puesto de navajas de Taramundi se fue muy satisfecho por las valoraciones de los vendedores. "Me he llevado una satisfacción grande en los puestos. Me han dicho que es la ciudad que visitaban donde más esfuerzo estamos haciendo por la artesanía", desveló el Alcalde, reivindicando que el Ayuntamiento promueve mercados de esta naturaleza "en la Ascensión, Semana Santa, ahora y final de año".

Economía regional

El máximo representante municipal se comprometió a "seguir apostando" por este tipo de citas. "Son una parte de la economía de Asturias, aunque algunos vienen de fuera, muchos son de Oviedo o alrededores", dijo para, seguidamente, animar a la gente a "venir y consumir" para que los vendedores se vayan satisfechos.

Desde el equipo de gobierno local afirman estar dispuestos a valorar la posibilidad de ampliar el número de puestos en futuras ediciones. "Hemos hecho un recorrido y fuimos mirando sitio a ver si se puede ampliar, porque recibimos más de 70 solicitudes para 29 puestos", subrayó el primer edil.

Durante el recorrido, Canteli y González pararon a saludar, uno a uno, a los vendedores de productos de cestería, quesos, café, sombreros o bisutería, entre otros. "Hay una variedad de productos muy amplia que a la gente le va a gustar", apuntó tras saludar en su punto de venta a Yen Domínguez, artesana que desde el pasado jueves comercializa bolsos de madera artesanales en la avenida de Italia.

Horarios

Quienes quieran visitar el mercado de San Mateo todavía tendrán oportunidad de hacerlo hasta el final de las fiestas. Las casetas abren sus puertas de 13.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados, domingos, festivos y el Día de América en Asturias lo harán de manera ininterrumpida entre las 13.00 y 21.00 horas. .

Tras la visita, el Alcalde fue preguntado por el precio de las entradas de los conciertos y las consumiciones en el recinto de La Ería. "Estoy seguro que los precios están por debajo de la media", comentó Canteli, aunque admitió que no había acudido a ninguno de los recitales ni consumido en las barras colocadas en el parking del Tartiere, pero remitiéndose al mismo tiempo a las buenas cifras de asistencia como prueba de que las actuaciones están teniendo gran aceptación.

La Corredoria estrenará mercadillo con 60 puestos a finales de este mes

El nuevo mercadillo semanal de la plaza del Conceyín, en La Corredoria, se convertirá por fin en realidad "a finales de este mes". Es el último plazo dado por el Alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala de Economía, Leticia González, para poner en marcha una iniciativa que se celebrará cada sábado a partir del próximo día 27 con la participación de 60 puestos y una zona de venta de productos de excedentes de la huerta.

"Habrá unos puestos especiales para personas que estén dadas de alta en la agraria y que no pagarán nada como una muestra de apoyo del Ayuntamiento de Oviedo a los productos y el campo asturiano", indicó Canteli en relación con una cita comercial muy demandada por los vecinos del barrio más populoso de Oviedo.

Además de generar gran expectación vecinal, el mercadillo ha tenido un gran poder de convocatoria entre los vendedores ambulantes. El Ayuntamiento recibió inicialmente 168 solicitudes, lo que supone un índice de demanda del 280%. Es decir, casi tres personas interesadas por cada puesto.

Las autorizaciones para participar en este mercado son de cuatro años. Los puestos autorizados tendrán un horario de actividad desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde; pero los responsables podrán llegar al Conceyín una hora antes de la apertura para la colocación de todos los objetivos para la venta. También tendrán otros sesenta minutos –entre las 14.30 y las 15.30 horas– para el desmontaje.

Los puestos tendrán unas dimensiones de un máximo de cuatro metros de largo y tres de fondo y estará prohibido utilizar anclajes u otros elementos que dañen el pavimento de la emblemática plaza, tal y como recogen las bases elaboradas por la concejalía de Mercados.

Aunque la periodicidad de este mercadillo de La Corredoria será semanal y se celebrará los sábados, habrá excepciones en jornadas festivas como el día de Navidad y el 1 y el 6 de enero. Se baraja también suspenderlo durante un sábado de junio para no entorpecer la celebración de las fiestas patronales de San Juan.