Desde las cinco de la mañana esperando a Sebastián Yatra: "Me volvió loca cuando me enteré que cantaba en Oviedo"

La ovetense Ruth García llegó a las cinco de la mañana al aparcamiento del Carlos Tartiere. Para ella, esta es la noche más esperada de las fiestas de San Mateo. El cantante colombiano Sebastián Yatra hace esta noche parada en su gira "Entre Tanta Gente Summer Tour" y este será el séptimo concierto al que acude. "Cuando me enteré que tocaba en mi ciudad, me volví loca". Estaba pasando unos días en Sevilla y fue de las primeras en comprar las entradas. "Cada poco recargando la página".

De esta forma, comenzó una cuenta atrás que terminará a partir de las nueve de la noche. "Lo que más me gusta de él es lo sincero que es a la hora de componer las canciones. También su lado solidario". Valores que han provocado que en los últimos años haya acudido a siete conciertos de Yatra. "En el de Avilés de 2022 me firmó un autografo". Le escribió las palabras "el amor es más fuerte" y se las ha tatuado en su brazo izquierdo. Todas sus amistades y familiares saben de su pasión por el colombiano y le regalaron un peluche con su cara. "El último recital al que fui fue el de julio de Santander; este mes y medio ha pasado rápido por las vacaciones".

Pacto entre fans

Yatra no solo levanta pasiones allá por dónde va. También provoca amistades entre sus fans. García conoció a la tinetense Vanessa Fernández en un concierto. Ambas hicieron un pacto para intentar ser las primeras en entrar en el recinto de La Ería. "Vivo en Madrid donde estoy estudiando y soy de Tineo. Ayer vine a Asturias y dormí en casa. Llegué más tarde que Ruth y estamos haciendo relevos". También ella tiene tatuado un lema de Yatra: "Es la palabra Dharma, significa que hay que vivir el momento. Es decir, aceptar lo que viene en el momento que viene". Una palabra que entró en su vida en un momento malo y le ayudó. Ambas fans compartirán el próximo sábado otro concierto de Yatra. Será en Madrid. "Iremos juntas".

Laura Alonso, de diez años. / Rosalía Agudín

Las más benjaminas

Otra de las que pasadas las cuatro de la tarde hacían cola es Laura Alonso, una niña de Piedras Blancas de diez años. La pequeña confiesta que Yatra es su cantante favorito porque "me gusta su música y es muy guapa" y con sus amigas canta sus canciones. "Mi vagadundo' y 'Tacones Rojos' son las favoritas". También ha dibujado una cartulina donde le dice que "mi sueño es verte en concierto".