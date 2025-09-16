La Ciudad Naranco que va de La Centralilla al despegue demográfico

Si Manuel Vital decidió "secuestrar" un autobús de la compañía en la que trabajaba para demostrar que el transporte público podía subir las cuestas del distrito barcelonés de Torre Baró, como rememora la película "El 47", los vecinos de Ciudad Naranco acabaron financiando "a escote" la primera pavimentación en condiciones de unas cuantas calles de barrio, con aceras, firme y hasta farolas. Corría el verano de 1975 y aquella Ciudad Naranco medio rural, alejada del casco urbano ovetense, se ponía manos a la obra en las calles aledañas al colegio Loyola, uno de los dos centros de la zona de referencia para los niños del "baby boom", que atraía incluso a críos de otros barrios como Pumarín o Teatinos; el otro colegio de renombre de la zona era el de las Ursulinas. Ambos colegios siguen hoy en el mismo emplazamiento de cuatro décadas atrás, como el público San Pedro de los Arcos, construido en parte sobre lo que había sido el cementerio de la zona. Un estreno que permitió jubilar a las "Prefa", las aulas prefabricadas que también vivieron las generaciones de críos de la EGB en otras zonas de la ciudad como, por ejemplo, Buenavista. Luego llegarían otros colegios como el Parque Infantil y el Instituto del Naranco, a la vera de la Pista Finlandesa, abierta en la segunda mitad de los años ochenta.

Llega la pavimentación a la calle Menéndez Pelayo, en septiembre del año 1975. / LNE

En la década de los sesenta, cuando los caballitos de La Ascensión llegaron a estar en la zona de San Pedro de los Arcos, las calles de Ciudad Naranco dejaron de llevar el nombre de los hijos del constructor Julián Rodríguez, cuya influencia y posesiones de Julián Rodríguez abarcaba prácticamente buena parte de la falda del Naranco; tanta que la sociedad de sus herederos era la propietaria de los terrenos de cuya cesión, a cambio de derechos de edificación en varios puntos de Oviedo, nació en 1988 el parque de Monte Alto, al que la corporación de la época, con Antonio Masip al mando, dio el nombre de Purificación Tomás. Uno de los grandes pulmones del Oviedo urbano, pero ya más próximo a Vallobín y a La Florida que a Ciudad Naranco.

Partido del Ciudad Naranco de balonmano. / LNE

Un placa en la calle Lorenzo Abruñedo recuerda la presencia y relevancia de La Centralilla, "el más importante distribuidor de la energía eléctrica que generada en Somiedo era utilizada para el alumbrado y el desarrollo industrial de Oviedo, Gijón, Avilés y toda la zona central de Asturias".

La ebullición que marcó los años ochenta, con el carpetazo al régimen franquista, se manifestó en acontecimientos de índole cultural, social y deportiva en barrio. Por primera una vez una banda de gaitas, formada en el Naranco con Xuacu Amieva al frente, participó en el Desfile del Día de América en Asturias. Los motines que sacudieron la geografía penitenciaria española también encontraron caldo de cultivo en la Cárcel Modelo de Oviedo donde las protestas de los reclusos tuvieron más adelante como contrapunto conciertos a pie de galería.

Vista aérea de Ciudad Naranco en el año 2008. En el centro, la zona de Ferreros y la antigua Cárcel Modelo, en obras para ubicar el Archivo Histórico de Asturias. A la derecha, edificios en construcción en Prados de la Fuente. / LNE

El balonmano fue otra de las notas singulares de la Ciudad Naranco de ochentera cuando el Polideportivo de las Ursulinas se quedaba pequeño para acoger partidos "míticos" ante equipos como el Teucro gallego o el GEiEG catalán, que se decantaban con paradas espectaculares del "Quillo" Peñalva o con los goles de Paco o Armesto, a golpe de bombo. El salto demográfico del barrio que hoy pasa de los catorce mil habitantes comenzó a fraguarse en los previos a la crisis del ladrillo cuando las grúas empezaron a formar parte del paisaje que hasta entonces había sido territorio del Vertedorio, el nombre que dieron unas cuantas generaciones de chavales al terreno con charcas, lagunillas y árboles debajo del Loyola.