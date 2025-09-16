La concejalía de Empleo destina 3 millones a formar a desempleados de larga duración en Oviedo

La concejalía de Empleo, liderada por Leticia González, pone en marcha el programa "Oviedo Notum", destinado a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas del municipio y mayores de 45 años. Este proyecto supondrá una inversión de 3,06 millones de euros, que serán cofinanciados al 60% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social 2021-2027, con una tasa de cofinanciación del 60% FSE+ –1,83 millones– y el 40% lo pondrán las arcas del Ayuntamiento. Es decir, 1,22 millones y el periodo de ejecución abarca hasta el 31 de diciembre de 2026. Para la puesta en funcionamiento del proyecto se lanzará una primera convocatoria de contratación de personal técnico –director, coordinador de formación, tres mentores (con perfiles en psicología, pedagogía y economistas), un auxiliar administrativo, un monitor de competencias digitales y doce monitores de certificados profesionales–. Ellos formarán parte de un equipo que prevé la realización de 41 itinerarios de inserción —39 de ellos con certificados de profesionalidad y los otros dos de interés directo para el mercado de trabajo—, así como diez jornadas de activación e información en materia de empleo.

Las diferentes acciones se focalizan en cuatro familias profesionales con alta demanda: servicios socioculturales y a la comunidad; informática y comunicaciones, comercio y marketing, y hostelería y turismo. Cada itinerario incluye formación específica, prácticas no laborales, formación transversal, tutorías y orientación laboral, además de formación complementaria vinculada al correspondiente certificado. En total, "Oviedo Notum" aspira a atender a 492 personas en itinerarios y a 800 participantes en las jornadas de activación.

También se contempla la opción de que los participantes opten a becas de formación siempre y cuando acrediten insuficiencia de ingresos conforme a los criterios vinculados al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y alcancen la condición de "persona formada". "Queremos que ningún ovetense se quede atrás. Con itinerarios de inserción, orientación individual y prácticas, conectamos a las personas con los empleos que hoy demanda el tejido productivo de Oviedo", subrayó la concejala de Economía, Leticia González. "Nuestro objetivo es claro: más capacitación, más oportunidades y más inserción. Gracias al impulso que hemos dado a la estructura municipal de captación de fondos hemos logrado 1,8 millones euros de ayudas europeas para seguir formando a los desempleados ovetenses con el objetivo de que puedan incorporarse al mercado de trabajo lo más pronto posible".

Otro de los retos es consolidar a Oviedo como locomotora laboral del Principado de Asturias. "Nuestra apuesta por la captación de fondos procedentes de distintas administraciones es clara y prueba de ello es la restructuración que hemos hecho dentro del área, reforzando el organigrama municipal y dotando con casi 150.000 euros el asesoramiento externo para captar un mayor número de subvenciones".

Los interesados pueden presentar sus solicitudes de forma presencial y a través del portal ciudadano del Ayuntamiento.