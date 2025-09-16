Confirmado: el transporte urbano de Oviedo irá a la huelga en pleno San Mateo

Oviedo vivirá varias de las jornadas centrales de las fiestas de San Mateo con el servicio municipal de transporte urbano en servicios mínimos. El comité de empresa de TUA decidió seguir adelante con la huelga convocada del 18 al 20 de septiembre y del 8 al 10 de octubre después de mantener este martes nueve horas de reunión sin acuerdo en las tres principales reclamaciones de la plantilla: rechazar la instalación de cámaras de vigilancia a los conductores, construir aseos en las cabeceras de varias líneas y alcanzar un acuerdo sobre la asignación de líneas a los chóferes.

La falta de acuerdo se traducirá en que la tarde del desfile del Día de América y la noche de los fuegos los autobuses funcionarán con un 42% de servicios mínimos. "No beneficia en nada y hará daño", declaró ayer el Alcalde, Alfredo Canteli, horas antes de que se confirmara la huelga, respaldada por el grupo municipal de IU.

Las partes coinciden en que la principal diferencia para el acuerdo es la instalación del avanzado sistema de seguridad de cámaras denominado Drivecam. Los distintos sindicatos sostienen que este sistema invade su intimidad y podría tener efectos nocivos tanto para su salud como para la conducción. "No sabemos el alcance de los daños que pueden generar", explicó Rebeca Centeno, de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI).

La empresa, por su parte, considera que no puede renunciar a la instalación de unos dispositivos que ya están funcionando con gran efectividad en autobuses de todo el mundo. "La seguridad es algo innegociable", apuntan fuentes de la compañía, subrayando que los dispositivos solo graban a los conductores durante doce segundos en caso de incidencia y sin la posibilidad de verlo en directo. "Se trata de un sistema que precisa de una descarga posterior y está pensando para reducir la siniestralidad", apuntan.

El otro punto de la discordia es la creación de aseos en las cabeceras de las líneas. "Es indigno no tener dónde hacer nuestras necesidades", apuntó la presidenta del comité de empresa, Patricia Prieto en relación con un punto sobre el que TUA asegura "no poder hacer más" tras instalar un aseo en una zona rural y "poner facilidades" para usar aseos públicos en el resto. n