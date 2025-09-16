Las emotiva despedida de la viuda del filósofo y teólogo Tino Quintana: "Hacer el bien como estilo de vida"
"Has sido el mejor esposo que una mujer podría soñar, el padre ejemplar de María Cruz y Gonzalo, y el abuelo más tierno y entregado para nuestro Luca"
María de la Cruz Fernández del Amo
El filósofo y teólogo Constantino (Tino) González Quintana falleció el sábado en Oviedo, a los 75 años. Ayer fue despedido en un funeral en la iglesia de San Isidoro. En estas líneas, su viuda expresa su dolor por la pérdida.
Tino, mi compañero de vida, te has marchado hace unas horas y mi corazón ya siente un vacío imposible de llenar.
Has sido el mejor esposo que una mujer podría soñar, el padre ejemplar de María Cruz y Gonzalo, y el abuelo más tierno y entregado para nuestro Luca, que se convirtió en tu mayor ilusión en estos últimos años. En poco más de un mes, el cáncer te arrancó de nuestro lado, pero en ese tiempo nos diste la mayor lección: cómo prepararse para partir con una fe firme, serena, luminosa.
Tu cultura, tu pasión por el estudio y tu capacidad de amar sin esfuerzo marcaron cada uno de tus días. En ti, el mensaje de Jesús se hizo carne: hacer el bien era tu manera natural de estar en el mundo. No olvidaré jamás tu serenidad, esa misma serenidad que me ha acompañado a tu lado durante toda una vida. Hoy descansas, por fin, en el Reino en el que tanto creíste.
Gracias, Tino, por estos años compartidos, por tu amor inmenso y tu ejemplo. Aquí, con nuestra familia, cuidaré de que Luca nunca te olvide y crezca tan orgulloso de ti como lo estamos todos.
Nos volveremos a encontrar.
Tu María Cruz.
