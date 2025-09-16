Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: "Ahora hay más clientes"

"Hay más clientes", "quedó muy bonito" y hay un nuevo espacio "muy provechoso para que la gente pueda disfrutar". Consumidores y hosteleros coinciden en el satisfactorio resultado de la transformación de la avenida de Galicia en un bulevar. Los trabajos acometidos por la concejalía de Infraestructuras, que suponen una inversión de más de un millón de euros, aún no han finalizado. Faltan pequeños remates como la finalización del asfaltado del carril de bajada, pero los grandes avances ya permiten ver el resultado final. Llama la atención la mediana con el arbolado y las terrazas ya han vuelto a instalarse en la vía, aunque la mayoría aún no tienen la estructura definitiva.

Los empresarios estudian que el diseño sea lo "más homogéneo" posible para ofrecer a lo largo de la reformada vía una imagen lo más unificada posibles. Así lo explica Agustín Cabezudo, dueño de RDoble. Durante las últimas semanas, ya ha pedido presupuestos para conocer al detalle la inversión que supone instalar una terraza techada con toldo o un cierre fijo. "A mí me gusta más la segunda opción por el tiempo que tenemos en Asturias y lo ideal es que todas fuesen lo más parecidas posible". También detalla esta posibilidad Yenny Baudio, propietaria de Greedy Grill, quien resalta que ha habido varias reuniones entre los empresarios de la zona para definir el diseño. "Una estructura cerrada ofrece un poco más de calidad al cliente y, ahora, estamos con la fase de proyecto".

Las amigas Pilar Hidalgo y Carmen Gamazo, en una de las terrazas. | MARIO CANTELI

El diseño final será el que determine el número de mesas que tendrá su terraza. Antes de las obras colocaban cuatro y, ahora, ocho. "Tenemos más espacio y creo que el resultado de las obras es provechoso porque hay más clientes", añadió. Entre las que ayer estrenaron las nuevas aceras disfrutando de la comida estaba Berena González, quien detalló que el bulevar da "otro ambiente" a la avenida de Galicia y cree que cuando los árboles empiecen a crecer, "el resultado será muy bonito". "La calle ha ganado mucho con esta inversión", concluyó.

Otras clientas fueron Carmen Gamazo y Pilar Hidalgo. La primera dice que aún no se ha acostumbrado a la nueva imagen de la avenida de Galicia, pero poco a poco lo hará porque es una "asidua" a los establecimientos hosteleros de la zona. "Esta vía es para mí una zona de ocio y de encuentro". Su amiga añadió que el resultado de los trabajos es "muy bonito" porque hay una zona mayor para los peatones. "Este verano hemos echado de menos venir a las terrazas, pero el resultado es precioso".

Los trabajadores de la empresa Arposa 60 tienen hasta el 20 de octubre para finalizar las obras. El buen ritmo que llevan hace presagiar que el plazo no se agotará y el primer gran evento que acoge la reformada avenida de Galicia será el viernes con la septuagésima tercera edición del Día de América en Asturias. n