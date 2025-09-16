Iniciados los trámites para licitar el centro de salud de La Manjoya

La apertura del nuevo centro de salud de La Manjoya, un servicio que los vecinos llevan esperando desde hace más de siete años, está cada vez más cerca. La consejería de Salud ya ha recibido por parte del Ayuntamiento de Oviedo una certificación que confirma la subsanación de las deficiencias detectadas en su día en el interior del edificio en el que se va a instalar el nuevo consultorio y el Principado ya tiene vía libre para licitar las obras de reforma y adecuación.

Salud ya dispone del proyecto de ejecución, lo que permitirá ahorrar tiempo en el proceso de licitación y avanzar más rápidamente hacia la apertura del nuevo centro. La actuación del Principado consistirá en adecuar el espacio diáfano que se recibirá del Ayuntamiento de Oviedo para transformarlo en un centro sanitario que responda a las necesidades asistenciales de la población.