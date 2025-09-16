Iniciados los trámites para licitar el centro de salud de La Manjoya
El Principado ya tiene el certificado que justifica la subsanación de las deficiencias del inmueble
La apertura del nuevo centro de salud de La Manjoya, un servicio que los vecinos llevan esperando desde hace más de siete años, está cada vez más cerca. La consejería de Salud ya ha recibido por parte del Ayuntamiento de Oviedo una certificación que confirma la subsanación de las deficiencias detectadas en su día en el interior del edificio en el que se va a instalar el nuevo consultorio y el Principado ya tiene vía libre para licitar las obras de reforma y adecuación.
Salud ya dispone del proyecto de ejecución, lo que permitirá ahorrar tiempo en el proceso de licitación y avanzar más rápidamente hacia la apertura del nuevo centro. La actuación del Principado consistirá en adecuar el espacio diáfano que se recibirá del Ayuntamiento de Oviedo para transformarlo en un centro sanitario que responda a las necesidades asistenciales de la población.
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Los coches estrenan el nuevo asfalto de la avenida de Galicia
- El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa 'Europe'!!
- El vermú del Bombé vuelve por San Mateo: 'Es una tradición, aquí te juntas con todo el mundo
- Las cinco banderas de la perdonanza, colocadas en menos de una hora en lo alto de la Catedral de Oviedo
- De jueves y orbayando, el estreno más frío de San Mateo
- Cuando te daban el palo en San Mateo
- Esteban Morales, alcalde de barrio de Ciudad Naranco: 'En cinco años Almacenes Industriales será un espacio totalmente renovado