Una nueva entrega de San MatIA: "Esi bollu non ta preñáu"
Mateo Román
Iba a preparar una cosa buena para el día de San Mateo, Campo San Francisco, bollu y vino pero no me fiaba de la Inteligencia Artificial y no lo dejé para el último día para evitar sorpresas tan desagradables como la que encontré. Es Mafalda, tiene vino (es menor de edad, pero no es cultura sidrera así que no hay que tomar precauciones), pero el bollu parece un papiloma. Hay chorizo, hay pan pero no llega ni a choripán, ese bocata tan argentino como Mafalda. No está preñado, está sarpullido. Es como si de la relación venérea que se le supone al bollu preñáu (panadería monomarental porque no importa quién preñó o por qué procedimiento) no hubiera acabado en ginecología sino en dermatología. A ver si metemos al horno de la IA otro bollu para San Mateo y sale normal.
