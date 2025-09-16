Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ovetense, bronce en la Olimpiada de Biología

Álvaro Gómez Valverde. | LNE

S. B.

Oviedo

El estudiante de la Universidad de Oviedo Álvaro Gómez Valverde ha conseguido hacerse con la medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Biología.

El ahora alumno de Medicina de la Universidad de Oviedo finalizó el Bachiller en el Colegio internacional Meres, después de realizar la primaria y la ESO en el Colegio Maristas Auseva de Oviedo.

