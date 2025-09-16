Un ovetense, bronce en la Olimpiada de Biología
S. B.
Oviedo
El estudiante de la Universidad de Oviedo Álvaro Gómez Valverde ha conseguido hacerse con la medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Biología.
El ahora alumno de Medicina de la Universidad de Oviedo finalizó el Bachiller en el Colegio internacional Meres, después de realizar la primaria y la ESO en el Colegio Maristas Auseva de Oviedo.
