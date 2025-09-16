La plaza Porlier se engalana por San Mateo: “Lo más especial es reencontrarse con la gente”

Desde bien temprano, el sol se hizo notar en Oviedo y San Mateo lo agradeció. Las buenas temperaturas, superiores a los 20 grados durante la mayor parte del martes, invitaron a los ovetenses y residentes a disfrutar de las fiestas por toda la ciudad. Muchos fueron los que se acercaron hasta el paseo del Bombé para tomar el vermú con los suyos, pero también en la plaza Porlier se reunieron numerosas personas para disfrutar de una comida agradable en los distintos establecimientos cerca de la catedral.

En la plaza había familias completas, grupos de amigos y también compañeros de trabajo que aprovecharon su fin de jornada para disfrutar de los rayos de sol a mediodía. Es el caso de Clara García, Cristina Martínez y Belén García, tres profesoras que al salir del trabajo fueron a tomar algo a Porlier. “Me están gustando las fiestas, ya salí el fin de semana y había bastante gente. Siempre me reuno con amigos y este año también fui al concierto de Europe, que me gustó incluso más de lo que esperaba”, subrayó Cristina.

Varias personas comen en la plaza Porlier. De izquierda a derecha: Andrea Garrido, Fernanda Solís, Jorge Garrido y Ramón Álvarez / Irma Collí­n

Muy cerca de ellas, otra poblada mesa compuesta por Fernando Martínez, Vanesa Cuña, Alberto Buenjardín, Marcos Vinjoy, Leticia García, Ingrid Díez y María Hernández, compañeros de trabajo que ya habían terminado su jornada laboral a las dos de la tarde y aprovechaban el buen día en la plaza. “Lo más especial es reencontrarse con la gente. Muchas amistades viven fuera y vuelven por las fiestas. Es muy bonito volver a disfrutar con ellos”, desvelaba María Hernández.

Entre los allí presentes, la mayoría superaba la treintena, pero destacaba la joven Anya Blanco, una pequeña que estaba recostada sobre los brazos de su madre, Nerea Estévez. Junto a ellas, el padre de la recién nacida, José Blanco que reconocía entre risas que “¡Es la bebé más joven de San Mateo!”. Y no le faltaba razón. Anya, de apenas cinco días, nació a las dos de la mañana de la madrugada del jueves, el día del chupinazo. “No me voy a olvidar de este San Mateo en la vida, es el más especial sin duda”, reconocía Nerea, que explicó que vieron el chupinazo por la tele acompañados de su pequeña. “Hoy ya aprovechamos para que le de un poco el aire. Va a ser carbayona carbayona”, expresó su padre José.

José Blanco y Nerea Estévez junto a su hija recién nacida Anya Blanco / Irma Collí­n

En Porlier, aunque en menor medida, también se acercaron los más jóvenes. Tras un duro día de universidad, algunos estudiantes aprovechaban para desconectar y comerse un bocadillo de calamares por la zona. Entre los allí presentes, Ernesto Corujo, de Avilés, e Inés de la Fuente, santanderina de nacimiento que llegó a la capital del Principado hace dos semanas para comenzar la carrera de psicología. Este será su primer San Mateo y, por el momento, le gusta el ambiente en la ciudad. “Salí el pasado sábado y me gustó, pero hay demasiada gente. A partir de cierta hora se complica, pero estas fiestas me gustan para salir con mis amigos”, comentaba Ernesto.

Los ovetenses disfrutan de las fiestas, aunque entre los más nostálgicos sigue presente el deseo del regreso de los chiringuitos antiguos. “El San Mateo perfecto sería con ellos, los echo de menos, como el del Real Oviedo”, expresó Cristina Martínez. En la misma línea piensa Marcos Vinjoy: “Se echa de menos el San Mateo antiguo y los conciertos en la catedral”, aunque Fernanda Solís también encuentra alguna ventaja en el sistema actual. “Todo tiene su parte buena porque en el Bombé hay mucho más ambiente”, explicó. Otro aspecto a mejorar, según los propios ovetenses, son los “precios disparados” en algunas zonas de interés, pero eso no frenará las ganas de pasarlo bien de una ciudad que también podrá disfrutar del sol y de buenas temperaturas durante los próximos días.