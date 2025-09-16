El PSOE insta al PP a proteger la marquesina de la Fábrica de Gas

Que la marquesina de la Fábrica de Gas sea una de las señas de identidad de la candidatura de Oviedo para ser declarada Capital Europea de la Cultura en 2031. Esta es la propuesta presentada por los concejales Javier Ballina y Juan Álvarez Areces en la mañana de ayer. "Lejos de ser un estorbo, esta obra de Ildefonso Sánchez del Río ha de ser un elemento fundamental en este reto", destacó el segundo; mientras que su compañero de filas presentó tres medidas para defender el patrimonio industrial. Entre ellas, está la exigencia de que el equipo de gobierno defienda los elementos singulares. También quieren que el PP deje de "dulcificar" las obligaciones que tiene que asumir la propiedad de la Fábrica de Gas para "aumentar la edificabilidad" y que la marquesina sea emblema de la candidatura a capital cultural.