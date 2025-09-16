Sebastián Yatra emociona a seis mil fans en una "noche especial de San Mateo": "Tenéis una energía bacana"

Como un rayo de luz que entró por la ventana de La Ería, apareció Sebastián Yatra en el escenario mateín. Su actuación era una de las más esperadas del calendario festivo en medio de su gira "Entre tanta gente". Aquella con la que dice que está siendo un aprendizaje. Su primera canción fue "Milagros", que cantó casi cuarenta minutos después de la hora marcada para el inicio del concierto, y su público lo dio todo desde la primera nota. La asistencia, según datos municipales, fue de unas seis mil personas, que vibraron cuando lo vieron vestido con la camiseta del Real Oviedo, con la que dio parte del concierto. "Tenéis energía bacana", lanzó.

Emocionante fue "Un año". El artista colombiano se bajó del escenario para cantarla con su gente y confesó que esta era una "noche especial" porque "hay algo en el aire". "Esta es una hermosa ciudad", dijo antes de presentar su canción favorita de las que ha escrito: "No hay nadie más". Para interpretarla, pidió a los técnicos encender las luces del recinto y que sus fans le acompañasen.

Entre sus temas no faltaron sus himnos escuchados por medio mundo. Entre ellos, "Cristina", "La pelirroja" y "Tacones rojos". En este momento, Yatra se acordó de sus compatriotas. "¿Dónde está mi gente colombiana?". Ellos contestaron alzando sus banderas. También sonó "Una noche sin pensar" y "Disco rayado". Llegado a este punto volvió a dirigirse a sus fans para desear que se sanen todos aquellos corazones rotos. Y ya muy cerca del final, con la camiseta número 8 del Oviedo, la del ídolo Cazorla, y un S. Yatra a la espalda, se destapó con "Vagabundo" para hacer que la carpa se viniese abajo.

Entre el público, Martina, una niña que comparte nombre la sobrina de Yatra, había dibujado un cartel en el que le pedía que le subiese al escenario aunque "no llevamos tacones rojos, pero somos las niñas de tus ojos". Cumplió su deseo, acompañada de sus amigas y todas tuvieron el privilegio de hablar con el cantante antes de cantar "Amén". El resto del público lo hizo con las linternas de sus móviles en encendidas.

Entre los fans hubo muchos nervios durante todo el día. A las cinco de la mañana llegó al aparcamiento del Carlos Tartiere, la ovetense Ruth García. Este era su séptimo concierto del cantante colombiano –el sábado, en Madrid, contará el octavo– y los nervios fueron los protagonistas de la espera. "Cuando me enteré que venía, me volví loca". Entre las más benjaminas también estaba Laura Alonso, una niña de Piedras Blancas de diez años. La pequeña confiesa que Yatra es su cantante favorito porque "me gusta su música y es muy guapo" y con sus amigas canta sus canciones.

Ella consiguió colocarse en primera fila con su pancarta en la que confesaba a Yatra que su sueño era verle en un concierto. Y lo cumplió. También fue una noche emocionante para María Monteserín a quien los sentimientos no le dejaban articular palabra.