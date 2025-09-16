Sebastián Yatra roza el lleno para su recital de hoy en La Ería
L. B.
Sebastián Yatra está a un paso de llenar el recinto de La Ería. La página web del artista colombiano reflejaba ayer que apenas quedaban 200 entradas a la venta por 52 euros para el concierto que tendrá lugar hoy a partir de las 21.00 horas junto al nuevo Carlos Tartiere.
El cantante llega a la capital asturiana con su gira "Entre Tanta Gente" y con la etiqueta de "concierto estrella" de las fiestas de San Mateo. Y es que desde mediados de julio, Yatra está llevando por toda España su emblemática música, para que los fans de cada rincón del país puedan conocer su directo.
Con más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, Yatra nació en Colombia y creció en una familia de músicos. Durante su infancia, estuvo expuesto a diversas influencias musicales, como el amor de su padre por el rock y la pasión de su madre por la música tradicional de su país. Ambos sentaron las bases de su diverso estilo musical que hoy triunfa en la industria de la música latina.
