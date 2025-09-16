El test de San Mateo con Javi Rozada: "Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere"

LA NUEVA ESPAÑA inicia una serie de pequeños test mateínos en los que van a participar personalidades locales del universo deportivo. Con Oviedo recién designada Ciudad Europea del Deporte en 2026, nadie mejor que destacados representantes de distintas especialidades para mostrar otra versión de sí mismos, más festiva y desenfadada, alejada de los estadios, los pabellones y los terrenos de juego

Si algo tiene Oviedo es una gran tradición deportiva. Varios de los principales equipos de Asturias tienen su sede en la capital del Principado y durante los fines de semana gran parte de los pabellones de la ciudad se llenan de aficionados que disfrutan de las diferentes modalidades que se practican en la ciudad. Si hay una disciplina que mueve pasiones es el deporte rey, el fútbol. Que se lo digan a Javi Rozada, exentrenador del Real Oviedo, Avilés o Racing, entre otros equipos, y ovetense de pro, que cada mes de septiembre, siempre y cuando sus compromisos profesionales se lo permiten, no pierde la oportunidad de disfrutar al máximo San Mateo.

¿Cuál es el mejor "outfit" para salir a dar una vuelta por los chiringuitos de San Mateo?

Un pantalón vaquero y un polo chulo.

¿Dónde suele ir a comer el bollo el día 21?

Siempre suelo ir con mis amigos. Este año creo que vamos a apostar por ir a comerlo a Montecerrao.

¿Team Paxarina o bollo preñao?

Bolo preñao, sin duda.

¿Cuál es su plan nocturno ideal en San Mateo?

Primero quedar en casa abriendo la noche con los amigos. Luego, bajar hasta los chiringuitos que hay enel Bombé, que siempre tienen un gran ambiente, y cerramos la noche en el Amaná, que es de los mejores sitios de Oviedo.

Si se organizase un torneo San Mateo de fútbol, ¿quién le gustaría que fuese el rival del Oviedo?

Hay muchos equipos que me gustaría ver en el Tartiere, pero si me tengo que quedar con uno sería con el Sporting de Portugal.

¿Cuál es su rutina para el Día de América?

No suelo hacer nada especial, la verdad.

¿Su mejor recuerdo en una noche de San Mateo?

Tengo grandes recuerdos, pero si tengo que elegir uno, me quedaría con una noche que pasé con mis amigos en la calle Mon. Fue una noche en la que nos juntamos todo el grupo, antes hicimos una cena de compañeros del colegio y fuimos a un local a jugar al martillo. Quedamos dos en la final y gané a mi amigo Pelayo Iglesias. Hubo muchas risas ese día.

¿Si llueve en San Mateo se queda en casa o sale igualmente?

Hay que salir igualmente, San Mateo es una vez al año, hay que aprovechar.

¿Cuál es el momento más mítico de las fiestas para Javi Rozada?

Fue en alguno de los conciertos especiales que se celebran. Fueron a los primeros que fui, a aquellos que se hacían en la plaza de toros. Me quedo con esos conciertos, eran momentos únicos en las fiestas.