TUA dice que la huelga de los conductores "dañará a los ovetenses"

Los responsables de la empresa de autobuses urbanos de Oviedo (TUA) advierten de que las seis jornadas de huelga convocada por los trabajadores –del 18 al 20 de septiembre y del 8 al 10 de octubre– "dañará" especialmente "a los ovetenses y a los visitantes" durante las fiestas de San Mateo. No en vano, si los conductores mantienen los paros, quedaría mermado el servicio para las jornadas del Día de América en Asturias, el próximo viernes, y la noche de los Fuegos, que se lanzarán el sábado. No obstante, aún cabe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo en la reunión que van a mantener hoy.

Uno de los motivos de desencuentro es el rechazo de la plantilla a la instalación de un avanzado sistema de seguridad basado en el uso de cámaras, denominado DriveCam, que TUA pretende utilizar "por su eficacia demostrada para mejorar la seguridad tanto de viajeros como de conductores". La plantilla alegó en su día motivos de privacidad para rechazar un sistema que consideran "un gran hermano", pero TUA no lo comparte. "El sistema no es accesible en directo. Ya que la grabación sólo se activa en caso de que el citado sistema tecnológico, dotado de inteligencia artificial, detecte o prevea un incidente o evento que ponga en riesgo la seguridad emitiendo avisos al conductor", dice la empresa.

Otra de las cosas que solicitan los trabajadores es que TUA instalen aseos en las cabeceras de todas las líneas. "Aunque no haya obligatoriedad, la compañía es sensible a las necesidades. Así, se ha instalado un aseo en la cabecera de Entrepeñas por encontrarse a una distancia alejada, pero, no es el caso de otras líneas con finales en lugares dotados de servicios públicos como es el caso del HUCA, Parque Principado, centros de la Universidad de Oviedo o el Centro Asturiano, entre otras paradas", añade TUA.