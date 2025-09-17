Carbayones en bandeja: Santi Cid ya miraba hacia la cámara siendo un niño en San Mateo

A Santi Cid (Oviedo, 1993) se le "desbloquea un recuerdo" cuando se come la cabeza pensando en San Mateo. Se acuerda de cuando era pequeño y paseaba por el Campo San Francisco durante las fiestas

"cotilleando" esto y aquello. Le llamaba la atención un pequeño stand que tenía por aquel entonces, finales de los años noventa, el canal local Oviedo Televisión, que emitió durante 16 años. "Desde allí hacían los programas especiales y yo ya por aquellos tiempos me quedaba fascinado viendo todas esas cámaras y luces que necesitaban para realizar las conexiones".

Cid no trabajó en ese canal, pero se acuerda bien de aquellas tardes mateínas más de veinte años después, cuando es un rostro reconocido de la televisión nacional, ya que es el adjunto a la jefa de la sección de Economía de Antena 3. Antes hizo prácticas en este periódico y estuvo en Onda Cero y en TPA.

Ahora, instalado desde hace varios años en Madrid, vive San Mateo desde la distancia con una mezcla de nostalgia y ganas de estar en Oviedo.

Resulta imposible porque la actualidad y su ritmo manda. En septiembre arranca el curso político y económico y el informativo está que arde, desde los aranceles de Trump a la opa del BBVA al Sabadell.

"El curso viene cargado de noticias y llevo unos cuantos años sin poder ir a San Mateo, es muy complicado poder escaparme estos días a Oviedo, pero intentaré no perdérmelo el que viene", cuenta.

De momento, hace memoria. "¿El mejor recuerdo de San Mateo? Volver al Campo San Francisco y vislumbrar una imagen: la de todos los niños y niñas esperando, delante de un escenario lleno de luces y humo, a que empezara el ‘Show de Susana’", mi hermana y yo éramos auténticos fans, bailábamos las canciones en casa, íbamos a la firmas de discos y en San Mateo cada vez que venía. Me acuerdo de la canción del ‘semáforo’ o la de la ‘abuelita Asunción’. Siempre nos llevaba mi padre".

Los tiempos fueron cambiando. "Más tarde, San Mateo fueron los primeros conciertos en las pistas de San Lázaro. Fui con mi madre y mi prima a ver Amaia Montero y también "La Oreja de Van Gogh". Recuerdo un diluvio y un concierto suspendido de Amaia".

Después llegó la etapa laboral y San Mateo se alejó para el periodista, nombrado "mejor periodista joven" por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Ahora, deseando volver, vislumbra ya sus fiestas perfectas si la actualidad se lo permitiese.

"Me encantaban los conciertos en la plaza de la Catedral. Me imagino un "supercartel", con Rodrigo Cuevas, Víctor Manuel, Melendi y un retorno del "Sueño de Morfeo". Me imagino en el epicentro de Oviedo, rodeado de familia y amigos y disfrutando y bebiendo un poquitín de sidra", destaca Cid, que prepara ya un nuevo programa sin perder de vista, como siempre, San Mateo.