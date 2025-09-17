Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Morales y Juan Meseguer emocionan al Filarmónica

Una de las escenas de la representación de ayer. | IRMA COLLÍN

Una de las escenas de la representación de ayer. | IRMA COLLÍN

"Querida Agatha Christie" es la segunda obra de teatro del ciclo de San Mateo, que se representó en la tarde de ayer en el Filarmónica. Interpretada por Carmen Morales y Juan Meseguer, se trata de una comedia dramática donde conviven el humor y la lágrima, el género fantástico, el misterio, la tensión y un final inesperado. Este último proyecto de Juan Carlos Rubio explora las vidas de dos personajes absolutamente únicos e imprescindibles: Agatha Christie y Benito Pérez Galdós. Entre ambos genios se establece inmediatamente una electrizante conexión, en la que salen a la luz secretos, fobias, deseos y frustraciones. Hoy, a las ocho de la tarde, se representará "Atra bilis" protagonizada por Laura Orduña, Cristina Lorenzo, Bea Canteli, Concha Rodríguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents