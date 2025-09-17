El Consistorio acelera los derribos en Ciudad Naranco y Rayo Mercadín

El Ayuntamiento de Oviedo sigue adelante con el proceso de recuperación de dos de las zonas más degradadas de la ciudad: Almacenes Industriales (Ciudad Naranco), Rayo Mercadín (Tenderina) o La Manjoya. El Consistorio continúa con las actuaciones para adecuar solares y parcelas y para derribar naves abandonadas. "Tenemos 34 órdenes de ejecución ya dictadas que conllevan, en algunos casos, demoliciones o bien a cargo de la propiedad o bien a cargo del Ayuntamiento mediante ejecuciones subsidiarias", explica el concejal de Gestión Urbanística, el popular Nacho Cuesta.

Según sostiene Cuesta, las actuaciones no finalizan ahí. "Tenemos casi 100 expedientes en marcha referentes a parcelas en mal estado, inmuebles con deficiencias o naves abandonadas", señala el edil. "Estamos muy involucrados en este proceso para mejorar la ciudad y los vecinos ya lo están comprobando con las demoliciones que ya han sido ejecutadas y con las naves abandonadas que ya han sido derribadas por orden del Ayuntamiento", añade.

Cuesta asegura que el proceso va a continuar. "Es un compromiso de este equipo de Gobierno acabar con las condiciones de insalubridad en determinadas zonas degradadas de la ciudad y estamos actuando, a pesar de las dificultades que existen a la hora de tramitar estos trabajos, con propiedades muy atomizadas o incluso no localizables a la hora de exigir el mantenimiento de la seguridad, la limpieza y ornato de sus parcelas o inmuebles".