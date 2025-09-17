El Desarme, Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Es una de las citas gastronómicas más antiguas de España"

Las jornadas del Desarme ya son Fiesta de Interés Turístico Nacional. Así lo ha anunciado este miércoles la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien felicitó a Oviedo, y en especial a la cofradía gastronómica, por su trabajo por "organizar, promocionar y publicitar más allá de la capital asturiana tanto la comida como toda la programación complementaria". "Un hecho que supone extraordinario atractivo turístico", subrayó a través de una nota de prensa en la que se detalló que fue el Ayuntamiento quien primero presentó la solicitud y, después, recibió el visto bueno del Principado. "El informe cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones".

La noticia de esta importante distinción le llegó al presidente de la entidad, Miguel Ángel de Dios, a primera hora de la mañana. Visiblemente emocionado, afirmó que todos los ovetenses tienen marcado en su calendario el 19 de octubre para disfrutar de los garbanzos con bacalao y espinacas, los callos al estilo de Oviedo y el arroz con leche. Sin embargo, esta cita no tenía "importancia turística". Es por ello que se pusieron a trabajar en colaboración con el Ayuntamiento y con el Principado para dar a conocer esta cita fuera de Asturias. El Desarme es en cada cita presentado en Madrid y el año pasado llevaron las jornadas gastronómicas a Argentina.

La historia del Desarme

De esta forma, el Desarme da un paso más en la historia de la ciudad. "Es una de las fiestas más antiguas de España", reconoce la secretaria de Estado. Sus orígenes se remontan a agosto de 1836 cuando los carlistas lograron entrar en la ciudad, llevándose las armas de la fábrica de armas del Fontán y el dinero del Ayuntamiento. Intentaron repetir la incursión en octubre, pero esta vez fueron rechazados. Tras la defensa, la Diputación organizó el 10 de octubre un gran banquete con legumbres, carne, embutido y sidra o vino, coincidiendo con el cumpleaños de Isabel II. Este hecho se considera el primer antecedente del Desarme.

Sin embargo, el 19 de octubre los carlistas volvieron a atacar. La batalla fue dura, con numerosas bajas en ambos bandos, incluidos milicianos ovetenses. En su memoria se erigió un mausoleo en San Isidoro y, desde 1841 hasta 1936, y se celebró cada 19 de octubre un responso. No era una fiesta alegre, sino una conmemoración por los fallecidos.

Evolución gastronómica

El menú del Desarme ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta las tres recetas actuales. Cada año, alrededor de estas jornadas gastronómicas se celebran se celebran distintos actos culturales, desfiles, pasacalles y recreaciones históricas del evento en las que participan cofradías gastronómicas de todo el país y diversos países europeos. Asimismo, la época del año en la que se celebra posibilita importantes sinergias con otras actividades como los Premios Princesa de Asturias.

Con la declaración de la fiesta del Desarme de Oviedo ya son 163 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Nacional. Oviedo ya tiene otra celebración con eta distinción: el Día de América en Asturias.