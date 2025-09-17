Ejemplos de que “la educación cambia vidas”: el caso de Heyda Amalia y el deseo de “concienciar y recaudar” en Oviedo

Heyda Amalia Escobar es uno de los ejemplos de que “la educación cambia vidas” y de que con muy pocos recursos -tan solo una plancha y una secadora inicialmente- se pueden cumplir los sueños. Natural de Urraco, un pueblo de Honduras, vivió una infancia complicada. La pobreza, la desigualdad social, la violencia y la migración son algunos de los aspectos que amenazan a este país centroamericano de 11 millones de habitantes. Sin embargo, ella pudo salir adelante gracias a la ayuda de la ONG Entreculturas y a la fundación “Fe y Alegría”, que destinan más de 22 millones de euros por todo el mundo para defender una educación global, de calidad y transformadora.

La joven hondureña fue una de las alumnas del centro de "Fe y Alegría" en Urraco y comenzó un módulo de belleza y cosmetología para luchar por su sueño, el de ser estilista profesional. En 2018, la fundación le brindó una plancha y una secadora, entre otros materiales, y de ahí surgió su idea de negocio para emprender su propio salón de belleza. Con la barrera del transporte y del factor económico, unido a la pandemia, tuvo que pausar sus estudios, pero los retomó en 2021 cuando se quedó embarazada. Pese a las dificultades, Heyda consiguió graduarse y recibió la ayuda de la fundación “Fe y Alegría”, que le apoyó en el aspecto emocional y también en el económico, con una línea de ayudas para abrir su salón de belleza. Actualmente, la hondureña, madre soltera, disfruta de su hija de cuatro años y cuenta con su propio negocio. Más adelante tiene como objetivo “ser una fuente de empleo y poder ayudar a más mujeres”.

Como su caso, muchos más, pero a día de hoy siguen siendo muchos los jóvenes que no tienen acceso a la educación en algunas zonas del mundo. Por ello, la ONG Entreculturas presentó en la mañana del miércoles en el centro social de Buenavista el informe “Informe Rojo: lo prometido es deuda”, en el que explicó la difícil situación educativa a nivel global y estimó que “en 2030 habrá 84 millones de niños sin haber puesto un pie en la escuela”. Además, entre los datos ofrecidos establecieron que el 63% de las personas que no saben leer y escribir en el mundo son mujeres, un problema de desigualdad que transforma la vida de millones de niñas.

En la presentación estuvieron presentes la concejala de Políticas Sociales, María Velasco; y numerosos representantes de Entreculturas, entre los que destacan el coordinador territorial de Galicia y Asturias, José Luis Barreiro; la coordinadora de Planificación y Proyectos de "Fe y Alegría" de Honduras, Lidia López; y la joven egresada del Centro Técnico Nazaret de Urraco Heyda Amalia Escobar. La entidad Entreculturas trabaja en 42 países y cuenta con 27 delegaciones en España, siendo una de ellas Oviedo. “La situación en Asturias y en el país no es comparable con la que tienen en algunos países latinoamericanos, pero nuestro objetivo es recaudar fondos para seguir brindando apoyo en educación en estos lugares”, explican desde la ONG.

Además, otro punto muy importante de su actividad en la región es la labor de “sensibilización”. “Hay que hacer ver a la sociedad ovetense que hay millones de niños que no han podido empezar el colegio en el mes de septiembre. Los niños y niñas de la ciudad tienen unas oportunidades que ha de considerarse como un privilegio respecto a otros niños del mundo y para nosotros es importante hacerlo visible”, comentó María Velasco. Esta ONG colabora con más de 30 centros educativos, siete de ellos en Oviedo, y “se encuentra a la búsqueda de nuevos socios y donantes que nos ayuden a garantizar la educación en países donde a día de hoy no está garantizada”.