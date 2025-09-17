La fallida fuente de Longoria Carbajal inicia su despedida del centro

Dos operarios trabajan ya de manera manual para hacer desaparecer la fallida fuente de la plaza de Longoria Carbajal. El surtidor, reconvertido hace tres lustros en una enorme jardinera, comienza a despedirse de uno de los espacios públicos más concurridos en la ciudad para dejar paso a una imagen totalmente renovada a lo largo del mes de octubre o, como tarde, principios de noviembre.

Los trabajos, adjudicados en agosto a la empresa Sardalla por 360.000 euros, se alargarán durante cuatro semanas y supondrán un cambio radical en la zona a través de la colocación de nuevo mobiliario, la renovación de todos los servicios y la creación de una gran plaza despejada.

Esta actuación, incluida en el programa del PP para las últimas elecciones municipales, dista mucho de ser sencilla. La obra obligará al Ayuntamiento a trasladar más de cincuenta especies arbóreas catalogadas como "de gran valor" por parte de los técnicos de Parques y Jardines. Los árboles y arbustos serán retirados "con ayuda de plumas" y llevados al vivero municipal. Una vez allí, el servicio municipal deberá decidir cuáles son los mejores destinos para su reaprovechamiento en los casi 2,8 millones de metros cuadrados de zonas verdes de los que es titular el Consistorio.

Más allá del laborioso desmantelamiento, el contrato firmado por la concejalía de Infraestructuras, dirigida por el popular Nacho Cuesta, contempla la eliminación del quiosco aledaño y la modificación de la estructura del actual acceso peatonal al parking por un diseño "más amable y mejor integrado en el entorno".

Cuando la enorme jardinera desaparezca de manera definitiva, Oviedo contará con un espacio de 2.000 metros cuadrados de superficie en el que se prevé realizar otras actuaciones orientadas a "dinamizar la actividad en la zona". Entre las medidas que se barajan está la de la creación de un espacio hostelero similar al nuevo aguaducho del Campo San Francisco.

Esta inversión se enmarca dentro de un plan de choque de mejoras en los distintos barrios de Oviedo con una inversión prevista superior a los 6 millones de euros para este año, que a su vez está encuadrada dentro de un plan de mandato consistente en dedicar más de 20 millones en pequeñas y medianas actuaciones llamadas a "mejorar la calidad de vida" de los habitantes de las distintas zonas de Oviedo.

El Ayuntamiento impulsa esta inversión con el objetivo principal de atender "una vieja demanda de los vecinos y comerciantes de la zona". Según explican desde el Consistorio, muchos residentes llevan años planteando la posibilidad de eliminar la enorme jardinera creada sobre la fallida fuente construida hace ahora 30 años. El surtidor funcionó durante años entre constantes críticas vecinales, tanto por el ruido, como porque la fuente se convirtió en aspersor los días de viento, mojando a vecinos y obligando a la qiosquera del local pegado a la trasera de la propia estructura a proteger con plásticos los periódicos.