La Guardia Civil detiene en Oviedo a dos "correos de la droga" con 90 kilos de hachís que traían desde Madrid

Duro golpe al narcotráfico por parte de la Guardia Civil. Los agentes del cuerpo detuvieron el pasado lunes en el aparcamiento de un supermercado de Oviedo a dos personas con 90 kilos de hachis que traían desde Madrid para distribuir por Asturias. A los arrestados, un hombre de 38 años y una mujer de 30, se les imputa un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. En este caso, por la cuantía del alijo, "la detención puede ser considerada de notoria importancia" ya que supera en 36 veces la cantidad que está fijada para que la tenencia de hachis sea considerada como tráfico, fijada en 2,5 kilos de dicha sustancia.

Dentro de las misiones que tiene encomendadas la Unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra la obtención de información relevante en el ámbito delictivo, con el objeto de prevenir su comisión. Así, es frecuente que la unidad de la Guardia Civil ubicada en Asturias lleve a cabo investigaciones en los ambientes próximos a la delincuencia, especialmente sobre aquellos que se dedican al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, con el fin de detectarlos y en su caso controlar su introducción en la provincia.

En este sentido, los agentes obtuvieron información sobre un posible transporte de droga con destino a Asturias procedente de Madrid. De la actividad de investigación que se llevó a cabo se pudo concretar que dicho transporte se iba a realizar por carretera, así como el medio a utilizar. Desde primera hora de la mañana del pasado día 15, se estableció un dispositivo "que conjugó su amplitud y discreción" para poder detectar el vehículo en el que viajaba la droga, un Volkswagen Touran de color oscuro. Esto se consiguió en torno a las nueve de la mañana en la autopista A-66 sentido Oviedo y a la altura de la localidad de Figaredo.

Una vez establecido el seguimiento del turismo, los agentes detectaron como el coche accedía a Oviedo, "circulando por diversas calles de la zona sur, adoptando amplias medidas de seguridad para comprobar que no era seguido". Finalmente, cuando el turismo y sus dos ocupantes llegaron al estacionamiento de un supermercado de la zona sur de la ciudad, una mujer descendió del vehículo introduciéndose en el centro, "deambulando por el interior del establecimiento en actitud de espera". Paralelamente el turismo, que había continuado su marcha, "tras circular por varias rotondas y realizar contramarchas comprobando si era seguido", regresó al estacionamiento del supermercado y entró dentro del aparcamiento. "Después de recorrerlo en su totalidad a baja velocidad, volvió a salir del mismo para continuar su marcha", explica la Guardia Civil.

La detención

En ese momento y ante la posibilidad de que el vehículo abandonara la zona, dadas las medidas de seguridad que adoptaba, los agentes decidieron proceder a la detención del vehículo e identificar su conductor. En el registro, que se llevó a cabo in situ, se intervino, oculto entre los asientos una bolsa que contenía diez paquetes de un kilogramo de peso cada uno de lo que resultó ser hachís. También fue localizada en el interior del turismo una maleta que contenía un total de 32 kilogramos de la misma sustancia, así como en el maletero una segunda maleta en cuyo interior guardaba 48 kilos también de hachís. Lo que supone un total de 90 kilogramos.

Los dos detenidos son vecinos de Madrid. La droga intervenida, los detenidos y el vehículo fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Oviedo. Los arrestados resultaron ser "correos de la droga" encargados de transportar la sustancia estupefaciente desde Madrid hasta Oviedo, demostrando que conocían el itinerario de forma precisa, lo que les permitía desenvolverse por la ciudad sin titubeos.

El hachís intervenido será entregado en el Servicio de Farmacia-Control de Estupefacientes del Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Cantabria, para la extracción de las muestras oportunas y realización de los análisis oportunos.