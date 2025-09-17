Laura Álvarez, capitana del Oviedo Bádminton: "En San Mateo hay que salir cómoda, como si vas en chándal"

Si uno de los muchos clubes que tiene la ciudad de Oviedo se merece celebrar este San Mateo por todo lo alto es el Club Bádminton Oviedo. Las carbayonas acaban de hacerse con la Copa Iberdrola, la competición femenina de clubes más prestigiosa en España. Además, son las únicas que lo han conseguido en cuatro ocasiones. ¿Puede haber mejor excusa para desmelanarse, aunque sea por una sola vez? Por esos compromisos del deporte se han perdido el primer fin de semana, así que están dispuestas a apurar el mínimo rato libre para dejarse ver un poco por la fiestas. Una de sus capitanas, Laura Álvarez, se somete al test de LA NUEVA ESPAÑA tras salir del Ayuntamiento, donde ayer les recibió Conchita Méndez, la concejala de Deportes, tras su enorme éxito. Tales son las ganas del equipo de vivir San Mateo que, nada más salir por la puerta, aparece el tren de las fiestas. Y Laura Álvarez se sube.

-Arrancamos. ¿Cuál es el mejor outfit para salir por San Mateo?

-Con el que estés cómoda, como si es un chandal.

-¿Dónde suele ir a comer el bollo el día 21?

-Con mi familia, aunque es verdad que no tenemos un sitio al que vayamos siempre.

-¿Y para ver los fuegos?

-Para ese día sí que somos de ir al San Francisco.

-¿Team Paxarina o bollo preñao?

-Bolo preñao, sin duda.

-¿Cuál es su plan nocturno ideal en San Mateo?

-Si estoy en Oviedo, que no suele ser en muchas ocasiones, salir con mis amigos. Es verdad que no me suele coincidir estar aquí, porque arrancamos la temporada y siempre me pilla fuera. Ya llevo un par de "sanmateos" que me pasa lo mismo.

Laura Álvarez, subida al tren de la fiesta luciendo Copa Iberdrola y medalla. / Irma Collín

-Si se organizase un torneo San Mateo de fútbol, ¿quién le gustaría que fuese el rival del Oviedo?

-Jugar contra La Orden, un equipo de Huelva. Es uno de nuestros mayores rivales en liga y la verdad es que son muy duras.

-¿Cuál es su rutina para el Día de América?

-Entrenar. Este año a ver si tengo suerte y me puedo escapar para ver el desfile un rato.

-¿Su mejor recuerdo en una noche de San Mateo?

-Estar con mis amigos y mi familia por el centro, disfrutando del ambiente que se genera en estos días.

-¿Si llueve en San Mateo se queda en casa o sale igualmente?

-Hombre, se sale igualmente. Hay que aprovechar San Mateo, que hasta el año que viene no vuelve.