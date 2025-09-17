Un maratón de donación de sangre para ayudar a los niños cáncer

Donar sangre puede ayudar a muchas personas. Entre ellos, a los niños que padecen cáncer. "Necesitan transfusiones prácticamente cada día". Así lo explicó, ayer, el presidente de la asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias Galbán, Lennart Koch, durante el maratón realizado a las puertas de Consultas Externas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para devolver una parte de la solidaridad que cada día reciben los pequeños enfermos. Esta acción se enmarca dentro del mes de la concienciación del cáncer infantil porque cada año este centro sanitario de La Cadellada diagnostica unos treinta casos de esta enfermedad en menores de edad.

Tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia tienen, entre los muchos efectos secundarios, la reducción de las plaquetas. Esto se debe a que ambos no solo atacan a las células cancerígenas. También lo hacen sobre las sanas provocando, tras determinarlo los doctores al analizar los resultados de los análisis, la necesidad de una transfusión.

Un hecho que se produce gracias a la solidaridad de los ciudadanos. Son ellos los que ponen el brazo para ayudar a los demás y, ayer, realizó este gesto Koch confesando ser donante habitual. "Lo hago dos o tres veces al año". No fue el único que participó en esta solidaria acción. Estaban llamados varios socios y fue un gesto que replicaron muchos de los pacientes y acompañantes que durante las doce horas que duró la maratón.

Todos ellos recibieron un regalo. Los niños de la asociación realizaron coleteros y pequeñas flores que fueron entregados en la mesa que Galbán instaló al lado del autobús del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Allí, los ovetenses también recibieron información sobre cómo colaborar con esta asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que fue fundada en 2001 para ayudar a las familias con niños y adolescentes diagnosticados con cáncer.

Más acciones

Koch destacó que las acciones a lo largo del mes no acaban aquí. La próxima semana inaugurarán una exposición en el Aula Magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo sobre uno de los proyectos que han financiado gracias a todo el dinero recaudado durante la carrera que tiene lugar cada año a mitad de febrero. También entregará los galardones del premio Galbán, que distinguen a investigaciones realizadas por estudiantes tales como un trabajo fin de grado, máster y tesis. "Otro de los actos será un día de Galbán donde se ven todos los voluntarios, los familias y los empleados. Es una jornada de comunidad donde nos vemos las caras y pasamos un buen momento juntos", concluyó Koch.