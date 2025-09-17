Una nueva entrega de San MatIA: Eras Tour con lo que fuiste
Mateo Román
He puesto la Inteligencia Artificial a soñar cómo sería un concierto de Taylor Swift en Oviedo, algo que suena a grandonada hasta que se recuerda que Michael Jackson actuó el día de San Mateo de 1992 en el Tartiere de Buenavista (hoy Calatrava de la ONU de "Los 4 Fantásticos"). La Inteligencia Artificial, que es artificial pero no es tonta, sabe que los tiempos son otros y ha imaginado un concierto acústico de la pensilvana en la plaza de la Catedral, quizá por la religiosa veneración que le tienen los swifties, con unos fueguinos artificiales para dar una versión modesta de espectáculo inmersivo y un par de bailarinas hinchables de los chinos. La gran artista de los tiempos del turbocapitalismo convierte así su Era Tour en Ye lo que hay Tour.
