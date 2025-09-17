Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo se blinda ante los conductores negligentes en San Mateo: un enorme control policial toma Muñoz Degraín

Un operativo compuesto por varias patrullas, cuatro coches y un furgón realizó numerosas pruebas de alcoholemia al inicio de la noche de este miércoles

El control de alcoholemia desplegado en Muñoz Degrain.

El control de alcoholemia desplegado en Muñoz Degrain.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Numerosos conductores que circulaban por Oviedo pasadas las nueve de la noche de este miércoles fueron sorprendidos por un amplio despliegue policial. El motivo es la campaña de controles de alcoholemia impulsada por la Policía Local por las fiestas de San Mateo. En esta ocasión fueron un furgón y cuatro coches policiales los que se colocaron en el sentido descendente de la calle Muñoz Degraín, unos cientos de metros antes de la rotonda de San Lázaro.

"¿Alguien sabe qué está pasando?", preguntó un cliente de un bar sentado en la terraza que da a la calle. "Nada que están a ver si pillan a alguno perjudicado", respondió otro varón desde una silla situada a un par de metros.

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por José Ramón Prado, apuntan que estos controles están siendo aleatorios, pero habituales desde el primer día de las fiestas y hasta la fecha se están saldando sin grandes sobresaltos. "Están siendo unas celebraciones muy tranquilas", apuntan desde el Consistorio, en relación con unos pruebas que, sin ir más lejos, el martes se realizaron en la zona de San Lázaro.

TEMAS

  1. El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
  2. Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
  3. El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
  4. Este es el bosque de Oviedo que contará con nuevos senderos para atraer paseantes
  5. Confirmado, el transporte urbano de Oviedo irá a la huelga en pleno San Mateo: estas son las fechas y los desacuerdos entre empresa y trabajadores
  6. Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza
  7. Ángela Show: 'Oviedo es la ciudad de los zombis, hace falta ‘Show’
  8. El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa 'Europe'!!

Un maratón de donación de sangre para ayudar a los niños cáncer

Un maratón de donación de sangre para ayudar a los niños cáncer

Trece años llevando el menú de la paz de Oviedo por el mundo: las claves del gran hito de la Cofradía del Desarme

Trece años llevando el menú de la paz de Oviedo por el mundo: las claves del gran hito de la Cofradía del Desarme

Oviedo se blinda ante los conductores negligentes en San Mateo: un enorme control policial toma Muñoz Degraín

Oviedo se blinda ante los conductores negligentes en San Mateo: un enorme control policial toma Muñoz Degraín

Ejemplos de que “la educación cambia vidas”: el caso de Heyda Amalia y el deseo de “concienciar y recaudar” en Oviedo

Ejemplos de que “la educación cambia vidas”: el caso de Heyda Amalia y el deseo de “concienciar y recaudar” en Oviedo

El PP logra que se anule el último Pleno de Las Regueras por un defecto de forma en la convocatoria

El PP logra que se anule el último Pleno de Las Regueras por un defecto de forma en la convocatoria

El PP rectifica e invita a los vecinos de La Corredoria a comparecer en la comisión de Infraestructuras para tratar la reapertura del enlace a la AS-II

El PP rectifica e invita a los vecinos de La Corredoria a comparecer en la comisión de Infraestructuras para tratar la reapertura del enlace a la AS-II

El Desarme, Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Es una de las citas gastronómicas más antiguas de España"

El Desarme, Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Es una de las citas gastronómicas más antiguas de España"

De un "viejo almacén" en la calle González Besada al Campus del Cristo: la historia de los 50 años de la Facultad de Económicas en Oviedo

De un "viejo almacén" en la calle González Besada al Campus del Cristo: la historia de los 50 años de la Facultad de Económicas en Oviedo
Tracking Pixel Contents