Oviedo se blinda ante los conductores negligentes en San Mateo: un enorme control policial toma Muñoz Degraín

Numerosos conductores que circulaban por Oviedo pasadas las nueve de la noche de este miércoles fueron sorprendidos por un amplio despliegue policial. El motivo es la campaña de controles de alcoholemia impulsada por la Policía Local por las fiestas de San Mateo. En esta ocasión fueron un furgón y cuatro coches policiales los que se colocaron en el sentido descendente de la calle Muñoz Degraín, unos cientos de metros antes de la rotonda de San Lázaro.

"¿Alguien sabe qué está pasando?", preguntó un cliente de un bar sentado en la terraza que da a la calle. "Nada que están a ver si pillan a alguno perjudicado", respondió otro varón desde una silla situada a un par de metros.

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por José Ramón Prado, apuntan que estos controles están siendo aleatorios, pero habituales desde el primer día de las fiestas y hasta la fecha se están saldando sin grandes sobresaltos. "Están siendo unas celebraciones muy tranquilas", apuntan desde el Consistorio, en relación con unos pruebas que, sin ir más lejos, el martes se realizaron en la zona de San Lázaro.