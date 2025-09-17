Pepe Reina, hostelero y DJ: "Si pusiese a Sebastián Yatra detrás de la barra, lo petaba"

El ovetense Pepe Reina Tartiere conjuga todas las modalidades de la noche carbayona: es hostelero, presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco) y, además, DJ. Ve los toros desde todas las barreras, abonado estos días a la Plaza Polier. Recuerda los San Mateos "peligrosos", repasa a los famosos a los que contrataría para poner copas y se imagina en un escenario con los Rolling. 24 sanmateos no caben en una página, pero alguna de sus mejores anécdotas, sí.

¿Cuántos San Mateos ya?

Pues llevo 24 nada menos.

Tiene las dos partes: hostelería pero también música.

Sí, y todo concentrado aquí [alza la mirada en la Plaza Polier]. Estamos muy contentos, piché el sábado y lo pasamos muy bien.

¿Cambiaron las fiestas?

Cambió Oviedo en general. En dos décadas, ya ves... Pero también hay que saber reinventarse. Esto [señalando lacaseta de El Casto decorada como una carpa de circo] antes era el "Rincón Cubano". Intentamos mantener también esa esencia de San Mateo, de chiringuitos, dentro del ambiente que hay ahora.

¿Cómo es ese ambiente?

Muy guapo. Pero distinto. Hace 20 años la noche en Oviedo era más peligrosa. Ya te digo que ahora puedes ir al Oviedo Antiguo y estar tranquilo. Y en fiestas lo mismo: aunque haya mucho más barullo, hay mucha más presencia policial. Yo creo que Oviedo es una ciudad segura y tranquila para salir.

¿Qué echa en falta?

[Duda bastante]. Yo acercaría un poquito los conciertos de La Ería hacia el Oviedo Antiguo. Porque históricamente siempre estuvieron cerca del Antiguo. [Aprovecha y la deja botando]. Oye, mira, le dejo la pregunta ahí a Covadonga, a ver si puede traerlos un poquitito más cerca de la Catedral. Yo sería lo único que cambiaría: la ubicación de los conciertos.

Y hablando de concierto, ¿con quién le gustaría pinchar?

Bueno, como DJ me encantaría con David Guetta, por ejemplo. Es un fenómeno en las remezclas. Y, así, en plan rock, me encantan los AC/DC, los Rolling Stones. Me apasionaría estar un día con ellos y compartir escenario, imagínate.

¿Con qué famoso se tomaría un mojito?

Soy un enamorado de Morrissey, de The Smiths. Me encantaría, es muy peculiar.

¿Y a que famoso pondría detrás de la barra?

A Sebastián Yatra. Si estuviera hoy aquí, esto sería lleno total.

Pero gente hay...

Hombre, ¡claro! 600 bocadillos de calamares vendimos el sábado.

¿Sigue teniendo tirón el bocadillo de calamares?

Es un clásico que nunca falla.

¿La persona más rara a la que le haya servido una copa?

Un torero.

Contexto, por favor.

[Se ríe]. El torero estaba de despedida de soltero en Oviedo. Salió de fiesta con un capote que nosotros pensábamos que formaba parte de la despedida, como accesorio o algo. Total, que se lo dejó en nuestro bar. A los tres días nos llamaron los amigos desesperados porque resulta que era el capote de torear, grabado y firmado, y que lo necesitaba pues para trabajar, vaya.

Después de tantos años, ¿qué es lo que más le ilusiona en San Mateo?

La ilusión de la gente, la forma en que vive la fiesta. Ver cómo la ciudad se transforma, cómo todo el mundo viene con ganas de pasarlo bien a cualquier hora. De alguna manera, formo parte de esos recuerdos. Te mantiene con energía.