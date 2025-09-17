La plaza de la Cruz Roja exhibirá una luna gigante durante la Noche Blanca

Telescopios para observar el espacio y una luna gigante de tres metros. Estas serán dos de las novedades que incluirá la Noche Blanca, que este año se celebrará el 4 de octubre a lo largo de más de diez horas, y que este año añadirá un escenario más: la plaza de la Cruz Roja. "Será un evento internacional promovido por la NASA", según explicó la concejala de Educación, Lourdes García, durante la presentación de las primeras Jornadas de Transformación digital en la Educación, que se celebrarán coincidiendo con esta actividad cultural en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Al frente de esta iniciativa se encuentra la empresa Didac Servicios Educativos y de Ocio cuyo administrador es Diego Pastrana. "Lo que intentamos es divulgar, atraer a gente y crear a una nueva generación de científicos". Entre los especialistas que pasarán por Oviedo está Faustino Organero, director del Complejo Astronómico y presidente de la Fundación Astrohita; Eva Sánchez, director gerente de InnoPlant y coordinadora biológica en Green Moon Project; Jorge Pla, investigador del Centro de Astroboilogía (CSI-INTA, asociado a la NASA).

También trabajarán durante todo el año con los colegios para realizar diferentes proyectos relacionados con la ciencia y destinados tanto a escolares como docentes.