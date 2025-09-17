El PP logra que se anule el último Pleno de Las Regueras por un defecto de forma en la convocatoria
"Nosotros tenemos más cosas que hacer que entorpecer la vida municipal", señala la alcaldesa del municipio, la socialista Maribel Méndez
El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Regueras ha conseguido que se declare nula la convocatoria y los acuerdos adoptados en la sesión plenaria celebrada el pasado 3 de septiembre.
La alcaldesa, María Isabel Menéndez Ramos ha estimado el recurso de reposición presentado por el portavoz municipal del Partido Popular en las Regueras, Diego Paredes, que denunciaba que la convocatoria del pleno no cumplía con los requisitos legales al haber sido convocado con dos días hábiles de antelación.
La sesión extraordinaria que estaba destinada a aceptar la renuncia de la concejala Carmen González queda por lo tanto anulada, manteniéndose su condición de miembro corporativo. "La irregularidad en la notificación, pese a su carácter urgente, impide garantizar el derecho de los concejales a participar en la vida política local", señala Diego Paredes.
El portavoz municipal del Partido Popular Diego Parades sostiene que “esta resolución refuerza la importancia de respetar los procedimientos legales en la gestión municipal y garantiza la participación efectiva de todos los concejales en los asuntos del ayuntamiento”.
La alcaldesa del municipio ya aclaró en su momento que la convocatoria fue un error administrativo al no haber especificado que se trataba de un pleno con carácter urgenta para formalizar la renuncia de la concejala Carmen González, que será sustituida por el siguiente edil en la lista, Fernando García. "Hemos admitido el recurso por no seguir con esto y porque nosotros tenemos más cosas que hacer que entorpecer la vida municipal por una cosa así", señala Maribel Méndez.
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Este es el bosque de Oviedo que contará con nuevos senderos para atraer paseantes
- Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza
- Ángela Show: 'Oviedo es la ciudad de los zombis, hace falta ‘Show’
- Confirmado, el transporte urbano de Oviedo irá a la huelga en pleno San Mateo: estas son las fechas y los desacuerdos entre empresa y trabajadores
- El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa 'Europe'!!