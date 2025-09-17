El PP logra que se anule el último Pleno de Las Regueras por un defecto de forma en la convocatoria

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Regueras ha conseguido que se declare nula la convocatoria y los acuerdos adoptados en la sesión plenaria celebrada el pasado 3 de septiembre.

La alcaldesa, María Isabel Menéndez Ramos ha estimado el recurso de reposición presentado por el portavoz municipal del Partido Popular en las Regueras, Diego Paredes, que denunciaba que la convocatoria del pleno no cumplía con los requisitos legales al haber sido convocado con dos días hábiles de antelación.

La sesión extraordinaria que estaba destinada a aceptar la renuncia de la concejala Carmen González queda por lo tanto anulada, manteniéndose su condición de miembro corporativo. "La irregularidad en la notificación, pese a su carácter urgente, impide garantizar el derecho de los concejales a participar en la vida política local", señala Diego Paredes.

El portavoz municipal del Partido Popular Diego Parades sostiene que “esta resolución refuerza la importancia de respetar los procedimientos legales en la gestión municipal y garantiza la participación efectiva de todos los concejales en los asuntos del ayuntamiento”.

La alcaldesa del municipio ya aclaró en su momento que la convocatoria fue un error administrativo al no haber especificado que se trataba de un pleno con carácter urgenta para formalizar la renuncia de la concejala Carmen González, que será sustituida por el siguiente edil en la lista, Fernando García. "Hemos admitido el recurso por no seguir con esto y porque nosotros tenemos más cosas que hacer que entorpecer la vida municipal por una cosa así", señala Maribel Méndez.