Siete empresas pujan por construir el nuevo carril bici

Rosalía Agudín

Oviedo

El Ayuntamiento ha dado un nuevo paso para completar el carril bici y la acera del Bulevar de Santullano. En el margen más pegado a la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados se habilitará una senda ciclista y en el derecho irá la zona para peatones. Unas obras presupuestadas en 190.325 euros para cuyo contrato pujan siete empresas. Se trata de Tratamientos Asfálticos –con una propuesta de 115.611,09 euros–; Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias –129.000 euros–; Alvargonzález Contratas –131.914 euros–; PJR Gestión –140.169 euros–; Pavitek 2010 –142.524 euros–; Desarrollos y Metas –150.482,60 euros–; y Arposa 60 –155.626,67 euros–. Abiertas las ofertas, la mesa de contratación acordó por unanimidad la remisión de la documentación a los técnicos para que estudien toda la información entregada y realicen un informe en el que se pronuncien sobre si alguna se encuentra en situación de anormalidad o desproporción. Después, el contrato será adjudicado.

El objetivo de la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, es evitar que este tramo entre la plaza de la Cruz Roja y la rotonda de Santullano se quede sin carril bici y acera mientras se tramita el plan especial de la fábrica de La Vega. Es por ello que el equipo de gobierno lleva semanas trabajando para dar una solución a corto plazo y que sea con carácter provisional El objetivo es que el vial pase por el interior del conjunto fabril para proteger a la iglesia prerrománica de los miles de coches que circulan por delante.

De esta forma, el Bulevar de Santullano pasará a tener 4,5 kilómetros ciclables –2,25 de ida y otros tantos de vuelta– desde la glorieta de la Cruz Roja hasta el "arpa" de Santullano. Será la zona ciclista más larga de la ciudad y se espera que meses se ejecute la senda que unirá La Corredoria con Cerdeño. Nuevos planes de movilidad que se unirán a otros ya en marcha. Entre ellos, la Zona de Bajas Emisiones y el servicio de alquiler de doscientos patinetes, a los que se han sumado cien bicicletas.

