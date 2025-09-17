Trece años llevando el menú de la paz de Oviedo por el mundo: las claves del gran hito de la Cofradía del Desarme

El menú de la paz que desde 1836 se conmemora cada 19 de octubre en Oviedo como símbolo del cese de las hostilidades entre isabelinos y carlistas vive en la actualidad el momento más dulce en sus casi dos siglos de historia. Esto es posible no gracias al arroz con leche que completa la celebración culinaria en torno a los garbanzos con bacalao y espinacas y los callos, sino por la labor de ocho hosteleros que en 2012 se liaron la manta a la cabeza y comenzaron a recorrer mundo llevando por bandera la fiesta gastronómica más antigua de España.

La declaración del Desarme como fiesta de interés turístico nacional es el reconocimiento a trece de años de incansable trabajo de un grupo surgido por iniciativa de Hostelería de Asturias con ayuda de un pequeño grupo de empresarios carbayones que con el paso del tiempo y fruto de un amplio respaldo social se ha convertido en una gran familia de 235 cofrades, capaz de organizar varias semanas de actividades durante cada mes de octubre y llevar el menú hasta lugares tan recónditos como Portugal, La Habana, Buenos Aires, Chile o México. "Estamos extendiéndonos a través de la red de centros asturianos", explica el cofrade mayor, Miguel Ángel de Dios, que ayer vio cumplido un objetivo que el mismo ya anunció en 2013, coincidiendo con el primer Gran Capítulo: ser un menú de repercusión nacional.

El punto de partida oficial de esta aventura está escenificado por una fotografía tomada el 20 de octubre de 2012 frente al teatro Campoamor. Fue ese día cuando Eva Coppen, José Álvarez, Diego Arias, Juan Manuel Beltrán, Felipe Hernández, Alberto Valdés, José María Busto, Juan José Suárez, Miguel Ángel de Dios, José Luis Álvarez Almeida y Rosa Vázquez posaron para la cámara del duodécimo miembro fundador, Carlos Cristos, en una iniciativa que aunó a siete hosteleros y el equipo de lo que hoy es la patronal hostelera Otea.

"Empezamos para luchar por la hostelería, pero lo pasamos muy bien yendo a sitios y a visitar a otras cofradías para llevar el nombre del Desarme", explica Rosa Vázquez, la única mujer de los ocho fundadores, que ayer recordaba con emoción y una sonrisa de oreja a oreja como el primer año fueron mencionados en alguna crónica como "los cocineros del rey" tras asistir a los actos de los Premios Príncipe de Asturias ataviados con el característico uniforme del Desarme.

Desde entonces, la plantilla de guardianes del menú de la paz no ha parado de crecer. El año pasado alcanzaron los 200 integrantes. Este año sumarán 35 más. A ello hay que sumar decenas de restaurantes nombrados embajadores de honor, personalidades distinguidas como cofrades de honor y cofradías de toda España galardonadas como "Cucharas amigas".