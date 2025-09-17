TUA pide disculpas a Oviedo por las molestias que ocasione la huelga y lamenta la "incomprensión" del comité de empresa
La compañía considera que la instalación de cámaras en la cabina del conductor que rechaza la plantilla es imprescindible para mejorar la seguridad de los trayectos
La dirección de Transportes Unidos de Asturias (TUA), la compañía encargada del transporte urbano en Oviedo, ha transmitido este miércoles a los ciudadanos sus disculpas por las molestias que pueda ocasionar la huelga convocada por el comité de empresa para los días 18, 19 y 29 de septiembre, en plenas fiestas de San Mateo, además del 8, 9, y 10 de octubre.
Las partes estuvieron todo este martes negociando en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). Pero no hubo acuerdo. Desde la dirección de TUA lamentan la "incomprensión" del comité de empresa.
Entre las reivindicaciones del comité de empresa se incluye la oposición a que se instale un sistema de cámaras denominado 'DriveCam'. "Para TUA, la seguridad es innegociable", han señalado desde la empresa.
Han comentado que el mencionado sistema tecnológico es muy avanzado y ayuda a reducir los incidentes, en un modo altamente seguro como ya es el transporte de viajeros por carretera.
"Es un sistema de seguridad y no de vigilancia que no tiene acceso en tiempo real. El DriveCam se activa solo cuando percibe movimientos que la inteligencia artificial parametrizada. Y solo en esos casos, se activa una grabación de sólo 12 segundos que posteriormente puede ser descargado para desarrollar procesos de mejora continua en la conducción de los vehículos", argumentan.
Desde TUA lamentan la convocatoria de huelga que, señalan, de llevarse a cabo, dañará a los ovetenses y a los visitantes durante los días más intensos de las fiestas de San Mateo. Según han informado desde la empresa, el Ayuntamiento de Oviedo ha fijado servicios mínimos del 42%.
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Este es el bosque de Oviedo que contará con nuevos senderos para atraer paseantes
- Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza
- Ángela Show: 'Oviedo es la ciudad de los zombis, hace falta ‘Show’
- El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa 'Europe'!!
- El vermú del Bombé vuelve por San Mateo: 'Es una tradición, aquí te juntas con todo el mundo