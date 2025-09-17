Vox llevará a comisión las obras de la avenida de Galicia
Vox llevará a la comisión de Urbanismo una batería de once preguntas para conocer el transcurso de las obras de la avenida de Galicia. "Esta inversión no es una excepción porque ha habido deficiencias en el proyecto inicial y hemos anticipado que habría sobrecostes".
