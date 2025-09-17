Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox llevará a comisión las obras de la avenida de Galicia

Vox llevará a la comisión de Urbanismo una batería de once preguntas para conocer el transcurso de las obras de la avenida de Galicia. "Esta inversión no es una excepción porque ha habido deficiencias en el proyecto inicial y hemos anticipado que habría sobrecostes".

