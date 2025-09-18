El Adif adjudica por 1,9 millones las obras de refuerzo del puente sobre el río Trubia

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado la restauración y refuerzo del puente metálico de Trubia, ubicado sobre el río del mismo nombre, de la línea de ancho métrico Oviedo-Trubia por 1,9 millones de euros. La unión temporal de empresas (UTE) formada por Imepasi, Api Movilidad y Ecocivil Electromur GE ejecutará las obras.

Cinco empresas presentaron ofertas para abordar el acondicionamiento del puente. La actuación recuperará el armazón del puente, de tres vanos, "de los efectos generados por el transcurso del tiempo y la meteorología", indica el gestor ferroviario. También reforzará el conjunto de la estructura para que responda al aumento de circulaciones de viajeros y mercancías, añade el Adif.

Dentro del proyecto se incluye la limpieza y retirada de vegetación de las diferentes secciones del puente y la renovación de parte de los elementos de la vía que canaliza (traviesas, carril o sujeciones de carril). También se reforzarán estribos y pilas, y se adecuará la estructura metálica. Esta actuación se incluye en el Plan de Cercanías. Recientemente se contrató la redacción del proyecto de modernización del tramo Trubia-Collanzo y se licitaron las obras de renovación de la duplicación del tramo La Carrera-Pola de Siero, en la línea Oviedo-Infiesto. En junio se reabrió la línea Gijón-Laviana, con la inauguración del nuevo trazado subterráneo de Langreo.