Aquellas bodas de plata del Día de América con el genio de Alfonso Iglesias

El desfile del Día de América en Asturias cumple este viernes setenta y cinco años de una historia que nació en el San Mateo de 1950 bajo la batuta de Alfonso Iglesias, el genial dibujante y pintor, creador de Telva, Pinón y Pinín, personajes que acompañaron la infancia de las generaciones asturianas del "baby boom". La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) llamó al creador de la cabalgata mateína para que fuera el director artístico del desfile de 1975, que celebraba las bodas de plata de un evento creado para rendir homenaje a los emigrantes asturianos y que había sido distinguido para la ocasión con la Medalla al Mérito Turístico.

Una joven lleva un cartel alusivo a la 25.ª edición del desfile. / LNE

Más de tres horas y media duró aquel desfile, catalogado "como el de mayor asistencia de público de toda su historia", que llenó hasta los topes el itinerario por las calles Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Mendizábal, Pelayo, Palacio Valdés, Melquíades Álvarez, Independencia y Ventura Rodríguez. Las localidades de asiento en una tarde con un sol espléndido ya habían quedado agotadas a media mañana, varias horas antes de que comenzase un desfile en el que, además de grupos folklóricos de Asturias, hubo una amplia nómina de formaciones extranjeras llegadas de Argentina, México, Francia, Grecia, Yugoslavia, Irlanda, Luxemburgo, Alemania y Turquía, además de fanfarrias y majorettes españolas y francesas, una estampa clásica de los Días de América setenteros.

La faba por bulerías. / LNE

Iglesias aprovechó la celebración del 25.º cumpleaños para reivindicar símbolos regionales como la vaca lechera, que lucía el logo de la Central Lechera Asturiana, la faba y la sidra. Una de las atracciones de la tarde fue el reparto entre los asistentes de sidra recién espichada del tonel, una práctica que tendría prolongación en ediciones posteriores.

73 en 75 años

El homenaje a la vaca lechera. / LNE

Otra novedad de aquella edición fue la carroza de Galerías Preciados. Los grandes almacenes fundados por Pepín Fernández acababan de abrir su primera sede en Asturias en la calle Uría (donde ahora está El Corte Inglés).

Reparto de sidra frente a la plaza de la Escandalera. / LNE

Aunque este viernes se cumplirán 75 años del desfile inaugural de la que se ha convertido en una de las citas clásicas de las fiestas mateínas, la edición será la 73.ª debido al paréntesis de dos años (2020 y 2021) forzado por la pandemia del covid, cuando las multitudes quedaron prohibidas.