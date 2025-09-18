El Centro Asturiano de Oviedo inaugura la exposición “Sanidad Militar Española”, del artista Carlos Feijóo Alonso
La muestra, compuesta por 57 ilustraciones digitales, podrá visitarse hasta el 5 de octubre en la primera planta del club de campo del Naranco
El Centro Asturiano de Oviedo (CAO) abre hoy al público en la sala polivalente de la primera planta del club de campo del Naranco la exposición “Sanidad Militar Española”, una muestra única que recorre cinco siglos de historia a través de 57 ilustraciones digitales creadas por el artista e investigador cultural Carlos Feijóo Alonso. La muestra estará expuesta hasta el 5 de octubre y el acceso es libre para los socios durante el horario de apertura de las instalaciones.
La exposición ofrece un viaje visual desde los primeros hospitales de campaña en el siglo XV hasta las actuales misiones internacionales, abordando episodios y personajes clave como Francisco Javier Balmis, Fidel Pagés o Santiago Ramón y Cajal, figuras decisivas en la evolución de la medicina militar.
“Esta exposición combina arte, historia y memoria colectiva para poner en valor el papel esencial de la sanidad militar en la historia de España”, destaca Carlos Feijóo Alonso, Magíster Universitario en Gestión Cultural y especialista en artes visuales.
Desde el Centro Asturiano subrayan que esta muestra forma parte de su apuesta por acercar la cultura y la historia al público ovetense y asturiano. “Queremos ofrecer a nuestros socios y a la ciudadanía experiencias culturales que sorprendan y hagan reflexionar”, afirma Juan Ramón González, director del CAO.
