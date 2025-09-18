El Colegio de Abogados de Oviedo acoge los actos del Día Mundial contra el Alzheimer

El salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo acogerá este viernes, 19 de septiembre, los actos conmemorativos del Día Mundial del Alzheimer 2025, organizados por el Principado de Asturias a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. La entrada será libre hasta completar aforo.

La jornada dará comienzo a las 10:30 horas con el saludo institucional de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco Fernández. A continuación, a las 10:45 horas, se abordará la ponencia "Innovación terapéutica en demencias: experiencia clínica e investigación en roboterapia en el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer del Imserso", a cargo de las terapeutas ocupacionales Mireia Toñifo y Laura Gómez, procedentes de Salamanca.

El programa continuará a las 11:30 horas con la conferencia “La guarda de hecho y su aplicación práctica”, que impartirá María Josefa García Tamargo, presidenta de la Comisión de Discapacidad y Mayores del Colegio de Abogados de Oviedo.

A partir de las 12:00 horas se celebrará una mesa redonda sobre programas de apoyo a cuidadores. En ella participarán la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer (Adafa), el Centro de Día Ría de Avilés y la Escuela Asturiana de Cuidados de la Consejería de Salud. La mesa estará moderada por María Covadonga López Antolín, jefa de la Sección de Recursos y Programas para la Atención a Mayores de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

La sesión de tarde continuará a las 12:30 horas con la presentación y entrega de placas del proyecto “Afita Caleyes”, desarrollado en centros de día para la atención de personas mayores dependientes. El acto estará presentado por Diana María López López, directora del Centro de Día de Lada. Finalmente, a las 13:00 horas, tendrá lugar la clausura de la jornada a cargo del director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño.

El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, se complace en colaborar con el Gobierno del Principado de Asturias "en la difusión de información sobre esta enfermedad y en el apoyo a las personas afectadas, como parte de su compromiso con las causas más nobles y con la sociedad", señala.