Conciencia por "una educación que cambia vidas" en Honduras

Heyda Amalia Escobar es uno de los ejemplos de que "la educación cambia vidas" y de que con muy pocos recursos -tan solo una plancha y una secadora inicialmente- se pueden cumplir los sueños. Natural de Urraco, un pueblo de Honduras, vivió una infancia complicada por la pobreza y la desigualdad social, pero ella pudo salir adelante gracias a la ayuda de la ONG Entreculturas y a la Fundación "Fe y Alegría", que destinan más de 22 millones de euros por todo el mundo para defender una educación global, de calidad y transformadora.

La joven hondureña fue una de las alumnas del centro de Fe y Alegría en Urraco y comenzó un módulo de belleza y cosmetología para luchar por su sueño, el de ser estilista profesional. En 2018, la fundación le brindó una plancha y una secadora, entre otros materiales, y de ahí surgió su idea de negocio para emprender su propio salón de belleza. Heyda consiguió graduarse y recibió la ayuda de estas entidades para abrir su salón de belleza y poder criar a su hija, ahora de cuatro años, en Asturias.

La hondureña superó las dificultades, pero siguen siendo muchos los casos de jóvenes que no tienen acceso a la educación en algunas zonas del mundo. Por ello, la ONG Entreculturas presentó ayer el "Informe Rojo: lo prometido es deuda", en el que explicó la difícil situación educativa a nivel global y estimó que "en 2030 habrá 84 millones de niños sin haber puesto un pie en la escuela". "Nuestro objetivo es recaudar fondos para seguir brindando apoyo en estos lugares", explican desde la ONG, que también trata de sensibilizar a los ovetenses. "Los niños de aquí son unos prvilegiados respecto a millones de niños de otras partes del mundo que ni siquiera han podido empezar el colegio en el mes de septiembre, comentó la concejala de Políticas Sociales María Velasco.