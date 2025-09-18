Así fueron los conciertos de Coque Malla y Mikel Erentxun en San Mateo: el rock no entiende de aniversarios

La nostalgia es un lugar muy desapacible, porque los recuerdos hacen trampas y el espejo nunca va de farol. Pero cuando Coque Malla celebra 40 años de carrera y sale al escenario de La Ería con el "Y por la noches" de "Los Ronaldos" como si fuera el hijo endemoniado de Mick Jagger (el escenario en un sprint final) el vértigo de los años se convierte en maravilla.

Para Coque, casado con una asturiana, la noche, confesó, era "un honor" y un desafío. "Estoy nervioso como no lo he estado en toda la gira". No había motivo. La banda sonaba mejor que nunca, sacó una fabulosa sección de vientos y contó, como ya lo había hecho en una entrevista en este periódico, que después de ver a Mikel Erentxun sacar la camiseta del Oviedo al escenario él subía la apuesta: "Mi hijo va todos los días al colegio con la equipación del Oviedo y yo soy nieto político de Herrerita. Chúpate esa, Mikel Erentxun".

Concierto de Coque Malla en las fiestas de San Mateo / Fernando Rodríguez

Entre el de "los Ronaldos" y el de "Duncan Dhu", dijo el propio Coque Malla, el aniversario suma 80 años. Y ni tan mal.

Porque el resto del concierto continuó por el repertorio que el madrileño ha seguido levantando en solitario (algunas más de "Los Ronaldos") demostrando que hay vida más allá de la nostalgia y que el rock’n’roll ("No puedo vivir sin ti", "Berlín"...) no se crea ni se destruye pero hay que ponerlo en pie todas las noches.

La velada la había abierto Mikel Erentxun, compañero de generación de Malla y con el mismo aniversario por bandera, 40 años desde las primeras canciones de "Duncan Dhu", tal y como anunciaba el parche del bombo de la batería. Allí sonaron un montón de éxitos de los 80 y 90, de cuando no había vuelos baratos a "Roma, Paris, Nueva York". Más allá de la nostalgia, igual que "La casa azul", el repertorio del donostiarra aún sigue en pie, mirando a su generación y presentando a un intérprete más sabio, con más recursos y más poso.

Son versiones un poco diferentes de las originales, enrarecidas en lo armónico, aceleradas o retrasadas en su tempo, pero el público, más de dos mil almas en la Ería, se las sabe todas. La mayoría son "viejóvenes" de cincuenta reconfortados al comprobar que estas canciones sí se las saben y pueden corearlas. A algunos les acompañan sus hijos adolescentes, indecisos entre el asombro y la vergüenza. Pero arriba, Mikel y su banda (buen oficio de Rubén Caballero a la guitarra y Mikel Azpiroz a los teclados) lo llevan por el libro, resabios de blues, rock cabaretero y ese imposible imaginario country-western guiputxi.

Llegan los bises, sale con una camiseta del Oviedo ("me la han regalado"), un sombrero y una botella de vino, y después de la primigenia "Casablanca" tocan "No puedo evitar pensar en ti". Es más blues que en 1989, Mikel canta mejor por el palo crooner, el público hace el resto y el cantante se recrea, manos en la cabeza. En la pantalla gigante su éxtasis parece un apostolado del Greco. Luego dirá que esa canción la escribió con 19 años, que su yo de entonces hubiera flipado de saber que seguiría sonando aquí y ahora y luego admite que cuando Diego Vasallo llegó con "Jardín de rosas" le dijeron que no. "Pero Diego tenía razón, siempre la tuvo". Con ese "dime tu nombre", apoteosis babyboomer a la que seguirían "Cien gaviotas" capaces de llenar La Ería con una cuarta parte del aforo y ese "lugar de un gran país". La hostia.