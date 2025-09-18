Érase una vez, en San Mateo…

Los recuerdos más vivos que tengo de San Mateo están ligados a los chiringuitos y a los conciertos gratuitos en la Plaza de la Catedral.

No creo que haya persona en Oviedo de mi generación que no haya tomado un mojito en el Rincón Cubano o un bocadillo de carne asao en el Pinón Folixa, grandes puntos de encuentro de cientos de ovetenses y visitantes en San Mateo, junto con el Topu Fartón y otros chiringuitos. Estos eran espacios gestionados por diferentes colectivos y estaban destinados a recaudar fondos para asociaciones culturales, sociales y deportivas. Recuerdo haber visto al mismísimo Eliades Ochoa, estrella del Buena Vista Social Club, echando una mano en el Rincón Cubano, abarrotado de gente, después de su multitudinario concierto en la Plaza de la Catedral.

El epicentro de las fiestas estaba en esta plaza emblemática, donde se levantaba un gran escenario por el que pasaron artistas nacionales e internacionales de la talla de Vetusta Morla, Estrella Morente, Orishas o Izal, en conciertos que congregaban a miles de personas. También había espacio para bandas asturianas como "Alberto & García", Nacho Vegas, "Ilegales" o Melendi. Estos conciertos, celebrados en pleno corazón histórico y con la preciosísima catedral de San Salvador de fondo, acercaban la música a todo el mundo y mezclaban distintas generaciones.

Si bien el modelo actual de San Mateo es muy distinto al de entonces, las fiestas de esta ciudad siguen reservándome espacios donde me siento a gusto. No dejen de acercarse a la caseta La Verdina, en la Plaza de la Catedral, a tomar un tinto de verano y colaborar además con una buena y necesaria causa social. O a los conciertos de la Plaza del Paraguas, donde Los Míticos del Chimborazo nos mostraron el sábado el buen rollo de la buena cumbia psicodélica hecha en Asturias.