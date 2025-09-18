Escandalera total: Dos rebanadas de paz

Como ya no hay un solo artículo periodístico que no incluya la palabra "polarización", estas crónicas mateínas no van a ser menos. Pero queremos abordar el fenómeno con un enfoque constructivo, optimista, aglutinador. ¿Y hay algo que promueva mejor la unión que un bocadillo? Sobre todo si la polarización tiene raíz hostelera: chiringuitos contra Otea, Bombé contra el Antiguo, etc. Lo que ya conocemos todos. Alcemos el bocata como un estandarte de la concordia. Paz con pan.

El bocata es la comida por antonomasia de las fiestas populares de cualquier pueblo o ciudad. Sin él, el escenario se nos queda cojo. La gran ventaja del bocadillo es su portabilidad, su don adaptativo para momentos populosos y cambiantes. Es fácil de llevar y de consumir. Se puede comer en una mesa y en familia, pero también en el suelo, en el césped, en los escalones de una plaza. Su deglución puede ser individual y apresurada, como quien se ausenta unos minutos para cargar la batería, o grupal. Nos comemos un bocata mientras vemos la actuación de una orquesta, mientras esperamos a unos amigos, mientras jugamos al balón con nuestros hijos, antes de empezar a beber o después de haber bebido mucho. Se cuela el bocata, flaco y dúctil, en las rutinas de la fiesta.

Quisiera detenerme en la última situación mencionada, que merece análisis propio. ¿No es plenamente mateín el bocata que se zampan, voraces como panteras, esos muchachos que salen del bar o de la discoteca con todo el pedo encima? Ahí la ingesta tiene dinámicas muy propias: a la somnolencia del alcohol y cierta descoordinación de las funciones motrices se une el ansia por saciar el hambre. Alguno convierte el consumo del bocadillo en una "performance" de vanguardia: la dentellada arranca un trozo de pan de forma irregular, un poco en diagonal, desarmando la medida estructura de la pieza. Cae el chorro de mayonesa, el trozo de lomo, el pimiento… Se desmorona la obra. Pero el joven comedor ofrece una sonrisa aceitosa, sus amigos (que también están deconstruyendo sus bocatas) ríen con él, y todos prosiguen el lento masticado. Hay silencio, no se habla mucho. Comen mientras miran al infinito, como hechizados. Acabado el proceso (con manchas en la sudadera, en los vaqueros, en el suelo), los "bros" regresan a los locales a seguir dándolo todo, revitalizados con el chutazo de nutrientes. Tres o cuatro copas más tarde, alguno de esos bocatas acabará, aún más deconstruido, sobre el pavimento ovetense.

Las modalidades del bocadillo son múltiples: tortilla, lomo, criollos, jamón, carne guisada, pepito, pollo, calamares, atún, pimientos… A todo ello se le puede añadir queso, lechuga, tomate, salsas o aderezos. No hay límites morales ni estéticos: dentro de las rebanadas caben todas las combinaciones. El bocata es un refugio de libertinaje comestible (¡una sauna alimenticia!) en la que el cliente siempre tiene la razón.

El pan sí debe someterse a normas, porque es el marco constitucional del bocadillo. Necesariamente debe guardar un equilibrio. No puede ser ni gomoso (como los congelados recalentados) ni muy duro. Hay cortezas con unas hendiduras que forman una cordillera que rasga el paladar como la garra de un tigre. Las hogazas deben ser al tiempo consistentes, crujientes y suaves, que retengan el contenido sin obligar a dislocarse la mandíbula al comer. En la textura del pan nos lo jugamos todo.

¿Se comparte el bocadillo? Hay mucha jurisprudencia al respecto. En principio, no debe de haber problema, pero algunos comensales ponen un dedo que marca el límite de la mordida. Un dedo-escudo o dedo-frontera, como los contornos de la OTAN. Y es razonable, porque también hay algo un poco íntimo, posesivo y erótico en la ingesta del bocata. Consumirlo implica ir desnudándolo, bajando el papel de aluminio o de celulosa como quien quita una media.

El bocadillo, en fin, es placer individual y vínculo colectivo. Su rol es medular en estas fiestas. Cojamos dos rebanadas de pan y metamos dentro todo lo que nos une.