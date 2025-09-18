La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede

La Fundación Caja Rural de Asturias acaba de cerrar la compra de un local de 1.200 metros cuadrados ubicado en la céntrica calle San Francisco de Oviedo, justo enfrente del Edificio Histórico de la Universidad, para convertirla en sede de las actividades y eventos desarrollada por la institución.

El inmueble adquirido consta de dos partes: un bajo de 400 metros cuadrados de superficie y un local de 800 metros cuadrados que era utilizado como salón de actos diseñado por Ildefonso Sánchez del río para la Caja de Asturias.

El local será sometido ahora a una profunda reforma dirigida por el arquitecto Rogelio Ruiz, el cual se encuentra ya trabajando en el plan de usos. La intención de la Fundación Caja Rural, cuya sede actual se encuentra en la calle Melquíades Álvarez, es crear un gran espacio abierto que sirva de lugar de encuentro para todos los proyectos que tiene en marcha, además de alojar permanentemente a trabajadores de la misma.

El proyecto supone una nueva apuesta por recuperar la actividad en el casco histórico, pues supondrá la reapertura de unos locales que a día de hoy están en desuso.