La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede
La institución adquiere un bajo de 400 metros y la nave de 800 metros que en su día albergó el salón de actos de la Caja de Asturias
La Fundación Caja Rural de Asturias acaba de cerrar la compra de un local de 1.200 metros cuadrados ubicado en la céntrica calle San Francisco de Oviedo, justo enfrente del Edificio Histórico de la Universidad, para convertirla en sede de las actividades y eventos desarrollada por la institución.
El inmueble adquirido consta de dos partes: un bajo de 400 metros cuadrados de superficie y un local de 800 metros cuadrados que era utilizado como salón de actos diseñado por Ildefonso Sánchez del río para la Caja de Asturias.
El local será sometido ahora a una profunda reforma dirigida por el arquitecto Rogelio Ruiz, el cual se encuentra ya trabajando en el plan de usos. La intención de la Fundación Caja Rural, cuya sede actual se encuentra en la calle Melquíades Álvarez, es crear un gran espacio abierto que sirva de lugar de encuentro para todos los proyectos que tiene en marcha, además de alojar permanentemente a trabajadores de la misma.
El proyecto supone una nueva apuesta por recuperar la actividad en el casco histórico, pues supondrá la reapertura de unos locales que a día de hoy están en desuso.
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Confirmado, el transporte urbano de Oviedo irá a la huelga en pleno San Mateo: estas son las fechas y los desacuerdos entre empresa y trabajadores
- Este es el bosque de Oviedo que contará con nuevos senderos para atraer paseantes
- Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza
- Ángela Show: 'Oviedo es la ciudad de los zombis, hace falta ‘Show’
- La Corredoria estrenará mercadillo con 60 puestos el último sábado de este mes
- Esteban Morales, alcalde de barrio de Ciudad Naranco: 'En cinco años Almacenes Industriales será un espacio totalmente renovado