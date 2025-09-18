Guillermo Pelayo: "Los hijos de Melendi son los más barquilleros"

Todos los asturianos han tenido alguna vez en su vida un barquillo en la mano. Es un sabor y un tacto de infancia, una infancia concebida de forma artesanal. Actualmente, todo el peso del oficio recae en una persona, Guillermo Pelayo, el último barquillero.

Se levanta todos los días a las cuatro de la mañana, llena sus barquilleras rojas y, desde el año pasado, se instala en el Campo San Francisco para endulzarle las fiestas a los carbayones.

Ya no quedan muchos como usted...

Ninguno. Soy el último barquillero de Asturias.

¿Le pesa el cargo?

No, pero me da mucha pena. Es una tradición que es muy triste que se pierda.

¿Y se está perdiendo?

[Sonríe]. Mis dos hijos son profesores. Así que solo quedo yo.

¿Y por qué sigue?

Lo primero, porque es mi trabajo. Y lo segundo, lo fundamental, por la gente. Por los recuerdos que genero en los niños y los que revivo en los adultos. Es una sensación muy especial que antes no entendía.

¿Cuándo no lo entendía?

Cuando mi padre enfermó, se negó a dejar de vender barquillos. Quería seguir haciéndolo. Ahora que soy yo el que me he hecho mayor lo entiendo. Es gratificante.

¿A qué famoso le daría un barquillo?

A Putin, a los dictadores, a los que crean guerras... A los que matan niños, sobre todo a los que matan niños, ¡que no hay derecho!

Parece un premio

Es un premio cuando eres buena persona. Cuando no lo eres, es una cura de humildad. La sonrisa de un niño cuando... (se acerca una mujer a pedir tres barquillos. Pelayo sonríe al dárselos) Te decía que cuando ves a un niño tan contento por algo tan simple aprendes mucho.

¿Qué se aprende?

La inocencia. Tenemos que vivir un poco más como ellos. No tienen maldad, igual la vida se la genera, pero nadie nace con maldad.

¿A quién pondría a trabajar con usted en el obrador?

(Piensa) A cualquier político. Hablan muy bien, palabrería. Les levantaría conmigo a las cuatro de la mañana, les llevaría al obrador a estar trabajando allí seis horas, con calor, quemándose las manos... Sin duda, contrataría a un político. (Vuelve a acercarse una chica a por barquillos).

No para...

¡Y si tuviese más botes los vendería todos! Los barquillos le gustan a todo el mundo.

¿Alguien a quien le gusten especialmente?

A los hijos de Melendi.

¿Cómo?

(Se ríe). El año pasado me llamó Covadonga, la concejala de festejos, y me dijo que preparase dos bolsas de barquillos y que una chica pasaría a por ellos. Esa tarde vino la mujer, muy maja, y se los llevó. Días más tarde me vuelven a llamar del Ayuntamiento de Oviedo para decirme que eran para Melendi y que les había preguntado en qué parte de Asturias trabajaba, porque sus hijos estaban "locos" con los barquillos.

Usted es avilesino, ¿cómo acabó en Oviedo?

Me llamó un día Canteli y me dijo que quería hacerme una entrevista.

¿Una entrevista?

Sí, como la que me estás haciendo tú. Quería saber si tenía hijos, cómo empecé en esto, qué es lo que más me gusta...

Y pasó la entrevista.

Podríamos decir que sí (sonríe). Desde entonces vuelve a haber barquillos en San Mateo, que es algo que a la gente le sorprende porque hacía años que no se veía.

¿Y le reconocen?

Me reconocen sobre todo los niños que se pierden. El bote rojo les resulta familiar y se acercan aquí hasta que sus padres o sus abuelos se percatan.