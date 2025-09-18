La huelga del transporte urbano de Oviedo comienza con 26 de los 61 autobuses operativos y sin incidentes

Menos autobuses, pero más llenos. La primera de las seis jornadas de huelga convocadas por la plantilla de TUA, operador del transporte urbano de Oviedo, comenzó este jueves sin incidencias reseñables y con el cumplimiento de los servicios mínimos, establecidos en el 42% por el Ayuntamiento, según indicaron fuentes del comité de empresa y la compañía.

Para esta primera jornada de huelga está previsto que presten servicio 26 autobuses sobre la cifra habitual de 61. Hoy no funcionarán las líneas que se prestan con microbuses, mientras que en el resto se han programado frecuencias de entre veinte minutos y dos horas, según los horarios publicados por TUA en su página web.

Los sindicatos han convocado seis jornadas de huelga -los días 18, 19 y 20 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de San Mateo, y los días 8, 9 y 12 de octubre- para pedir que no se instalen cámaras de seguridad en los autobuses en la zona de los conductores y para exigir que se instalen baños en las cabeceras de las líneas, como principales demandas. El comité de empresa ha convocado al mediodía una manifestación que recorrerá el centro de Oviedo, desde la calle Uría hasta el Ayuntamiento.

El comité de empresa decidió continuar con la convocatoria tras la reunión celebrada el pasado martes en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), que terminó sin acuerdo. Los trabajadores han recalcado que la instalación del sistema de grabación, denominado "DriveCam", supone un "factor de riesgo, tanto para el personal de conducción como para los usuarios del servicio", mientras que la empresa considera que esos dispositivos son una herramienta indispensable para mejorar la seguridad de los trayectos. "Es innegociable", apunta TUA.

La compañía defiende que la instalación del "avanzado sistema de seguridad" que ya se usa en "miles de autobuses de todo el mundo, entre ellos en cientos de Alsa", y que también se emplea desde hace más de un año en el servicio urbano de Avilés, "con unos resultados excelentes en la reducción de la siniestralidad". Asimismo, subraya que el sistema no es accesible en directo, ya que la grabación sólo se activa en caso de que 'DriveCam', dotado de inteligencia artificial, "detecte o prevea un incidente o evento que ponga en riesgo la seguridad emitiendo avisos al conductor". Según ha precisado la empresa, la grabación tiene una duración de doce segundos, "para un estudio posterior, que genera procesos de aprendizaje y posibles correcciones en el manejo de situaciones semejantes".

Respecto a la exigencia de aseos en las cabeceras de líneas, TUA ha apuntado que, "aunque no haya obligatoriedad, la compañía es sensible a las necesidades y a cuestiones puntuales". La empresa ha instalado un aseo en la cabecera de Entrepeñas por encontrarse "alejada", pero no en el final de otras líneas que se encuentran junto a servicios públicos como el HUCA, Parque Principado o centros universitarios. Además, ha añadido la compañía, el Ayuntamiento de Oviedo ha facilitado llaves a los conductores para que puedan hacer uso de aseos en centros sociales y polideportivos en las diferentes líneas.