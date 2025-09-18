La huelga de TUA, sin solución a la vista: empresa y sindicatos evidencian sus diferencias

"Iremos hasta donde haga falta porque es indigno no tener aseos para trabajar en 2025". Así de rotunda se mostró este jueves la presidenta del comité de empresa de TUA, Patricia Prieto, durante la manifestación convocada por la plantilla del operador del servicio municipal de transporte urbano en la primera de las seis jornadas de huelga previstas del 18 al 20 de septiembre y del 8 al 10 de octubre. Más de un centenar de personas desfilaron entre Uría y el Ayuntamiento en una jornada en la que solo circularon 26 de los 61 autobuses habituales, los previstos por los servicios mínimos establecidos por el Ayuntamiento. La empresa lamentó la "incomprensión" del comité de empresa al que acusó de incumplir un acuerdo aprobado el 29 de mayo para instalar cámaras de vigilancia en las cabinas de los conductores y pidió disculpas a los ovetenses "por las molestias" generadas.

Un autobús de los servicios mínimos.

Las diferencias evidenciadas entre las partes durante la reunión celebrada el martes en el Sasec volvieron a quedar patentes en el primer día de huelga. Los sindicatos que integran el comité de empresa exhibieron unidad en las calles del centro, con llamamientos al gobierno local para que exija a la empresa el cumplimiento de sus exigencias. "El Ayuntamiento tiene que coger y ponerse firme porque si no quieren ellos las cámaras no se ponen", explicó Prieto, quien consideró oportuno secundar la huelga en los días centrales de las fiestas de San Mateo. "Pretendemos tener un poco de fuerza y había que aprovechar esta oportunidad", justificó.

Estas manifestaciones del comité fueron respondidas minutos más tarde por TUA a través de un comunicado especialmente crítico con la exigencia de los trabajadores de renunciar a las cámaras de vigilancia de la cabina de los choferes. "TUA no puede comprender que la nueva convocatoria de huelga se haya llevado a cabo, después de haber alcanzado el acuerdo del 29 de mayo, validado por la asamblea de trabajadores, sobre la instalación del sistema de seguridad DriveCam, pues supone una decisión acordada y superada desde esa fecha", esgrime el operador, en referencia a una convocatoria que "daña a los ovetenses y a los visitantes durante los días más intensos de las fiestas".

A pesar de que el seguimiento de la huelga fue "absoluto", el respeto total de los servicios mínimos, considerados por el comité como "excesivos", propició una aparente normalidad en las líneas, con frecuencias más escasas de los habituales, pero con más viajeros, obligados a adaptarse a las frecuencias recortadas. En concreto, se suprimieron todos los servicios de minibús y algunas frecuencias se ampliaron hasta a dos horas de diferencia entre cada servicio.

"Hemos tenido que venir más apretados, pero nos arreglamos bien porque colgaron rápido los nuevos horarios en la página web", comentó Silvina Suárez, una vecina de Lugones que ayer se bajó a media mañana en uno de los autobuses de los servicios mínimos en la calle Federico García Lorca, en la misma línea que, Laura González, usuaria de La Corredoria. "A mí no me afectó, pero ojalá se arreglen", concluyó.