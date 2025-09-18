IU rechaza la versión inicial del Plan de Movilidad de Oviedo: "Incluye el programa electoral y el plan de obras de la derecha"

Eliminar la peticion para que se construya la Ronda Norte y exigir al Principado la construcción de la vía rápida de La Pixarra, suprimir la construcción del aparcamiento del Campillín así como la ampliación del parking de La Escandalera y más zonas de estacionamiento disuasiorias. Estas son algunas de las razones por las que el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo se opone a la versión inicial del Plan de Movilidad Sostenible.

Un documento que propone reducir un 20% el uso del vehículo privado, acometer quince obras en diez años para mejorar los itinerarios peatonales, llevar a cabo un nuevo plan con nueve peatonalizaciones, crear la "Y" de la bici y establecer nuevos aparcamientos disuasorios y novedades en los de superficie. Medidas que no han convencido al portavoz este grupo de la oposición, quien critica que el Partido Popular "está cegado por sus intereses" y las medidas incluidas responden "al programa electoral y al plan de obras de la derecha". "Es un vacío inexplicable que no se abarque la zona metropolitana, periurbana y rural. Su potencialidad está ahí".

Otra de sus críticas pasa por la ausencia de un plan de transporte público y la ausencia de diálogo para redactar del documento.