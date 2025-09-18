Marta Novo, nueva directora del curso MIR en Asturias
La nueva responsable de la academia acumula quince años de experiencia como alta directiva en los sectores de la educación y la sanidad: "Mi objetivo es consolidar el curso en el Principado"
L. B.
MIR Asturias, academia pionera en la preparación del examen Médico Interno Residente (MIR) en España, ha incorporado a Marta Novo López como nueva Directora, un nombramiento con el que la entidad avanza para reforzar su liderazgo en la formación médica especializada.
Novo se incorpora para reforzar el modelo formativo de MIR Asturias, referente en la preparación del examen MIR en España, basado en la excelencia académica que combina la innovación tecnológica y el acompañamiento humano con programas y simulacros realistas para la formación médica.
Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, con especialidad Jurídico-Empresarial, Marta Novo cuenta con más de 15 años de experiencia en puestos de dirección general en los sectores educativo y sanitario. En los últimos dos años ha formado parte del Comité de Dirección Estratégico de Metrodora Education, grupo especializado en formación en salud y deporte. Anteriormente, lideró durante cinco años la Dirección General de SM en España y Latinoamérica, y desarrolló una destacada carrera de 13 años en Elsevier, en la Dirección General en España y la Dirección del negocio educativo en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.
La amplia experiencia de Novo en el ámbito de la educación y la gestión contribuirá a consolidar el compromiso de MIR Asturias con la excelencia académica y la preparación de futuros profesionales de la salud. Este nombramiento se suma, asimismo, a la reciente incorporación de María Bergia como Directora Académica de MIR Asturias.
“Asumo esta nueva posición con gran entusiasmo y con el firme propósito de contribuir a la formación integral de los futuros profesionales sanitarios, preparándolos en las distintas especialidades esenciales para cuidar la salud y el bienestar de toda la sociedad. Mi objetivo es consolidar a MIR Asturias como un centro de formación de referencia, con vocación de futuro, gracias a su visión innovadora y su apuesta por la mejora continua hacia una educación de excelencia, personalizada y de calidad, en un entorno digitalizado y de vanguardia”, indica Novo.
