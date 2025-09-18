Una nueva entrega de San MatIA: El irreal pavo real real
Mateo Román
No hay con quien tratar. La idea era consagrar el pavo real como un animal mateín que anda por doquier por Oviedo y hacerlo realmente real, ya que la reina es ovetense y en la ciudad se dan premios Príncipe y Princesa de Asturias a mansalva. La Inteligencia Artifical parió este churro en el que sólo parece real el pavo coliabierto. La calle tiene un pavimento que nada tiene que ver con el que enlosó Gabino de Lorenzo, a quien tanto deben las listas de espera de traumatología del HUCA y la familia real es made in China, sin Letizia y con un rey que se parece tanto a Felipe VI como a Bashar al-Ásad, padre de cuatro hijas menores de edad.
